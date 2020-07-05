Прогноз погоды на август: синоптики обескуражили россиян

В 2020 году по всему миру погода удивляет своим непредсказуемым характером. И наша страна исключением не является. Сначала Россию накрыла аномально тёплая зима, после которой синоптики обещали всем очень комфортну весну. И март подтвердил прогнозы, но вот апрель и май свели все ожидания комфорта на нет.

Лето началось прохладным, нестабильным и мокрым июнем. Зато июль уже принёс аномальный зной. Но, он же подарил и грозы, шквалистый ветер и даже торнадо.

Август – последний летний месяц. Кто не успел – стремится в отпуск, ожидая спада жары, тёплого моря и свежих фруктов. Всем хочется, чтобы август был ровным и спокойным, подарил солнечные дни, небольшие тёплые дождики на радость грибникам и никаких катаклизмов. Но, как предупреждают метеорологи, погода в августе обескуражит россиян.

Погода в августе в Москве. Прогноз синоптиков

По долгосрочному прогнозу синоптиков, Москву в последнем месяце этого календарного лета ждёт очень непростая погодная обстановка. Жара не спадёт и начало месяца обещает бы очень жгучим – до плюс 30, а на пиках - даже выше.

При этом ждать не то чтобы ливней, а хотя бы кратковременных осадков – не приходится. Такая погода продержится первые пару недель: духота, расплавленный асфальт, раскалённый воздух. Если вы тяжело переносите жару, у вас проблемы с сердцем, есть другие заболевания – лучше сидите дома днём, а все дела старайтесь делать до полудня или ближе к вечеру, когда солнце не будет стоять в самом зените.

Во второй половине августа столичная погода сменит гнев на милость и жара немного утихнет. Ночи станут холоднее, так что если вы собираетесь в область на рыбалку с ночёвкой или в поход, то прихватите спальник потеплее – термометры будут показывать не выше плюс 12-14 после полуночи, а местами ещё ниже. Днём температура не поднимется выше плюс 25, а ближе к концу месяца в столицу придет почти осень – плюс 19-20. Также середина месяца грозит напугать жителей Москвы грозами, сильными дождями и шквалистым ветром.

Прогноз погода на август в СПб

Долговременный прогноз погоды – дело неблагодарное, но лучше подготовиться к возможным природным катаклизмам заранее. Что и рекомендуют синоптики жителям Санкт-Петербурга. Здесь осенние наводнения ожидаются уже в августе, при том, что первую половину месяца столюики термометров выше чем до 20 градусов выше нуля не поднимутся, во второй - и вовсе уверенно поползут вниз до отметки плюс 15 днём и до плюс 5-7 ночью.

Но не только этим погода обескуражит местных жителей и многочисленных туристов – весь август в городе на Неве ожидается нестабильная климатическая обстановка – солнечные дни будут резко сменяться холодными, с продолжительными дождями. Особенно богатой на осадки ожидается вторая половина августа. Так что если запланировали приехать в Северную Пальмиру, то поторопитесь успеть до 15 числа.

Погода в августе в Крыму

Крымский август принесёт 40-градусную жару, что будет просто обескураживающе, хотя и не считается чем-то из ряда вон выходящим. Но, как поясняют специалисты, обычно такая температуры в этих местах держится не очень долго, а как некий отголосок июльского зноя и понемногу опускается до более приемлемых отметок.

В августе 2020 всё будет иначе – крымские курорты станут самым настоящим пеклом. Поэтому, если решили отдохнуть на Чёрном море – готовьтесь занимать места на пляже часов с 5 утра, иначе просто не успеете.

Но, не всё так радостно, как нам хотелось бы: такая погода всегда несёт грозы и штормовые волнения. Так что будьте готовы к тому, что иногда придётся сидеть под крышей весь день из-за проливных дождей и бушующего ветра. Хотя таких дней всё-так прогнозируется совсем немного. А вот сильные порывистые ветра и грозы радости отдыхающим и жителям региона точно не добавят. Особенно нужно быть осторожными в Ялте – для неё синоптки обещают сильный грозовой фронт.

Севастополь будет чуть менее жарким – плюс 27-28. На море же не исключены резкие холодные течения. Самая спокойная погодная обстановка обещает быть в августе в Керчи. Ни аномально жарких дней, ни штормов – вода в Азовском море прогреется до плюс 25, а воздух – до плюс 27-30.

Прогноз погоды на август в Краснодарском крае

Еще одно популярное курортное место – Краснодарский край, который также будет буквально высыхать в самом настоящем пекле. Врочем есть такие люди, кто обожает знойную погоду и буквально наслаждается, когда на улице столбики термометров даже в тени ползут к отметкам плюс 40. А именно такой будет первая декада августа. Причем по всему региону.

После 15 числа жара немного начнёт спадать и средняя дневная температура на Кубани составит плюс 27-30. Погода в Сочи и Адлере будет радовать более мягкими показателями – плюс 26-29. А вода в море будет всё равно очень теплой – плюс 25.

Вторая половина месяца принесёт в регион ливневые дожди, грозы и ураганы, которые продолжат перемежаться с жаркими и душными днями.

Погода в августе в Поволжье

Погода в августе обескуражит и жителей Поволжья. Их ждёт ужасная жара в светлое время сутов и мощные ливни с грозами ночью. Такая обстановка будет периодически меняться совершенно безоблачными и тихими днями, когда не шевелится ни листик, и кажется, что воздух застыл и стал тягучим как мёд.

При этом в Татарстане, по прогнозу синоптиков, повышенная температура будет держатся до конца августа – плюс 25-30. Дождей на территории республики будет не так много, а вот так называемые «сухие» грозы и сильные ветер не порадуют совершенно.

В целом же всё Поволжье проведёт август примерно в одном температурном режиме с пиковыми показателями до плюс 35. В самом конце последнего месяца лета на регион может обрушиться мощный ураган. Поэтому в это время надо быть очень осторожными и при экстренных предупреждения МЧС не выходить на улицу.