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Россия запустит межпланетную станцию на Луну

Москва, 05.07.2020

В «Роскосмосе» заявили, что в ближайшее время Россия запустит межпланетную станцию «Луна-25». Запуск запланирован на осень будущего года, передаёт агентство «Интерфакс».

Как рассказали в госкорпорации, в настоящее время опытно-конструкторская работа «Луна-Глоб», в рамках которой создается космический аппарат «Луна-25», уже находится на этапе наземной отработки.

Кроме того, отмечается, что испытания собранного аппарата начнутся в начале 2021 года, а окончательное создание аппарата и проведение всех испытаний будут завершены летом следующего года.

Наша справка

«Луна-25» – часть российской лунной программы, первое отечественное лунное задание.  Осуществляется в НПО имени С.А.Лавочкина. В рамках задания, сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год – орбитальный аппарат.

Главная цель этого проекта – запуск автоматического зонда на Луну. Заявленный активный срок работы зонда на её поверхности составляет не менее одного земного года.

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