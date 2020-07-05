Россия запустит межпланетную станцию на Луну

В «Роскосмосе» заявили, что в ближайшее время Россия запустит межпланетную станцию «Луна-25». Запуск запланирован на осень будущего года, передаёт агентство «Интерфакс».

Как рассказали в госкорпорации, в настоящее время опытно-конструкторская работа «Луна-Глоб», в рамках которой создается космический аппарат «Луна-25», уже находится на этапе наземной отработки.

Кроме того, отмечается, что испытания собранного аппарата начнутся в начале 2021 года, а окончательное создание аппарата и проведение всех испытаний будут завершены летом следующего года.

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«Луна-25» – часть российской лунной программы, первое отечественное лунное задание. Осуществляется в НПО имени С.А.Лавочкина. В рамках задания, сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год – орбитальный аппарат.

Главная цель этого проекта – запуск автоматического зонда на Луну. Заявленный активный срок работы зонда на её поверхности составляет не менее одного земного года.