Акции дня: «Норникель» обвалился на штрафе

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти на ТЭЦ в Норильске, которая принадлежит дочке «Норникеля». По данным ведомства, водным арктическим объектам нанесен беспрецедентный ущерб. А итоговый штраф учитывая слодные коэфициенты расчета составил рекордные 147,05 млрд рублей, ущерб почве составил 740 млн рублей. Это треть прибыли компании за 2019 год или 15% выручки. На этом фоне бумаги компании упали сразу на -4,87% или до 18 074 рублей за акцию.



Авария на ТЭЦ произошла в мае 2020 года. По оценке российских и международных экологических сообществ, происшествие стало крупнейшим в современной истории.



В целом же российский рынок акций начал неделю торгов ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +0,67%, а индекс РТС прибавил +0,89%. Росли котировки «черного золота», по состоянию на 18:50 мск стоимость Brent составила 43,37 долларов за баррель (+1,33%). Российская валюте несмотря на это слабела - 71,65 рублей за доллар.