Баланс ФРС сокращается рекордным темпами с 2009 года

После трех месяцев беспрецедентного роста, кода баланс Федеральной резервной системы ывырос с 3 до 7,2 триллиона долларов, показатель снижается уже три недели подряд, такие данные приводятся в последнем документе регулятора, именуемом H.4.1.

За неделю, завершившуюся 1 июля, баланс Федрезерва сократился на 73,2 миллиарда долларов, а за предыдущие две недели сокращение стало и вовсе максимальным с 2009 года.

На первый взгляд может показаться, что американский центробанк начал сворачивать свои стимулирующие программы. Однако это не совсем так – ФРС продолжает программу QE и все еще направляет миллиарды долларов на скупку активов ежедневно, хотя и в значительно меньших объемах, чем раньше.

Одной из главных причин снижения баланса стало резкое сокращение своп-операций с иностранными центробанками. За последнюю неделю они сократились на 49,5 миллиардов, а за предыдущие две недели на 77,5 и 92 миллиарда соответственно.

Напомним, в разгар кризиса, в марте этого года, ФРС открыла свопы для центробанков Европы, Японии, Британии, Швейцарии, а также ряда развивающихся стран, тем самым предоставив им доступ к долларовой ликвидности. Сейчас острой необходимости в этих операциях нет, и объем операций со свопами снижается. Общая сумма непогашенных своп-операций на данный момент находится на минимуме с начала апреля.

Стоит отметить, в сочетании с другими признаками ослабления спроса на средства экстренного финансирования, сокращение использования своп-линий для многих аналитиков является признаком того, что мировые финансовые рынки возвращаются к нормальному состоянию после шока и практически полной заморозки в феврале и марте.

“Мы ожидаем более быстрого снижения баланса ФРС в ближайшие месяцы, так как большинство свопов будет прекращено”, - написали экономисты Citigroup в своем обзоре.

Второй важной причиной сокращения баланса ФРС стали операции РЕПО. Банки возвращают ранее взятые деньги в ЦБ – за две недели почти 20 миллиардов долларов.

Между тем, некоторые эксперты все же отмечают определенное ужесточение финансовых условий на финансовых рынках, даже несмотря на то, что Федрезерв по-прежнему покупает казначейские и ипотечные облигации, а также некоторые корпоративные бонды посредством ETF.

В качестве подтверждения этой теории отмечают повышенную волатильность американского фондового рынка. С марта индекс широкого рынка S&P 500 имел тесную корреляцию с балансом ФРС – они росли практически синхронно. Сейчас, когда на протяжении трех недель баланс сокращается, фондовый индикатор начало лихорадить: он то резко снижается, то снова растет, а затем опять падает.

Негатива добавляет еще и тот факт, что сокращение баланса происходит на фоне снижения вливаний со стороны Федрезерва – сейчас в месяц на рынке поступает около 120 миллиардов долларов, что значительно ниже, чем на пике кризиса.

Что очень важно, сейчас рынки практически полностью отошли от основных принципов формирования цены и являются по сути производной от денежных потоков крупнейшего центробанка мира. Именно поэтому в текущих условиях любое существенное движение индексов требует какого-то значимого импульса – каких-то новых масштабных действий от ФРС.

Ранее “Эксперт” уже приводил новый обвал рынка в качестве возможного обоснования для запуска еще большей программы скупки активов со стороны Федрезерва.

Впрочем, вполне возможно, поводом для этого может послужить и пресловутая вторая волна коронавируса. Во многих штатах Америки ежедневно фиксируется рекордное число заболеваний, так что формально повод уже есть.

К слову, возможен также и другой вариант, когда ФРС начнет напрямую покупать акции, как это делает, например, Банк Японии. Эти операции в основном проводятся путем покупки тех же биржевых фондов ETF.

Кстати, именно в этом году американский регулятор впервые начал покупки корпоративных облигаций. Согласно последним данным Fed's Corporate Credit Facilities LLC, по состоянию на 25 июня ФРС купила корпоративных обязательств на 9,7 миллиардов долларов - на 1,4 миллиарда больше, чем неделей ранее. Это означает, что ФРС продолжает покупать эти активы примерно на 300 миллионов долларов каждый день.