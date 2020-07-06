Дания сняла препятствие перед «Северным потоком — 2»

Датское энергетическое агентство разрешило применять при строительстве газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочные суда с якорным позиционированием в датской исключительной экономической зоне. Ранее это могли делать только суда с динамическим позиционированием.

При этом не так давно агентство выступало против использования баржи «Фортуна», которую оператор намеревался использовать вместе с другим судном — «Академик Черский» (с динамическим позиционированием). «Фортуна», с точки зрения ДЭА, не соответствовала классу экологичности. Специалисты не разрешали использовать суда, удерживающие позицию с помощью якорей, из-за риска зацепить ими неразорвавшиеся боеприпасы с отравляющими веществами, затопленные на дне Балтики во время Второй мировой войны.

Однако позднее эксперты пришли к выводу, что оставшийся участок трубопровода «находится за пределами района, где не рекомендуются траление, якорные стоянки и донные работы из-за опасности попадания в морскую среду затопленных боевых отравляющих веществ».

Для оператора проекта, Nord Stream 2 AG нынешнее решение было ожидаемым. «Компания Nord Stream 2 AG подала запрос на внесение поправки к полученному разрешению на строительство в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства (ДЭА). Как мы и ожидали, ДЭА удовлетворило наш запрос», — заявили в компании «Интерфаксу», добавив, что судно с якорным позиционированием уже успешно применялось при строительстве «Северного потока» на датском участке и «Северного потока — 2» в водах Германии.

«Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Мы продолжаем рассматривать различные варианты его завершения и в должное время сообщим о своих планах», — сообщили агентству в Nord Stream 2 AG.

Зеленый свет?

Что же означает решение ДЭА для проекта? В первую очередь, столь необходимую возможность ускориться, пояснил «Эксперт Онлайн» президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, член Общественного совета Минэкономразвития РФ Виктор Хайков. По его словам, получение дополнительного разрешения на суда с якорным позиционированием дает возможность вести строительство газопровода двумя судами параллельно и сократить его сроки, а также страхует реализацию проекта при сложностях с одним из них.

На данный момент на обе нитки «Северного потока — 2» осталось достроить всего 160 км. «Академик Черский» и «Фортуна» стоят в германском порту Мукран недалеко от трассы оставшегося участка. Казалось бы, все звезды сошлись: техника под рукой, разрешение есть, надо в срочном порядке достраивать газопровод. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Шансы довести до финиша магистраль уже в этом году есть, но есть и «но», причем не одно.

«В текущих условиях сложно прогнозировать сроки завершения проекта, так как на них влияет множество факторов. Во-первых, сегодняшнее разрешение еще не вступило в силу и до 3 августа может быть обжаловано, что может затянуть как минимум начало использование судна с якорным позиционированием. Во-вторых, ранее заявлялось об ограничениях на ведение работ в связи с нерестом трески в этих районах в июле-августе. В-третьих, организация работы новых трубоукладчиков на новом месте также потребует времени», — пояснил Виктор Хайков, добавив, что осложнить работу также могут санкции.

«С точки зрения технологических сложностей — объективных значительных затруднений на пути завершения строительства нет. Все сложности у «Северного потока — 2» остаются в политической и регуляторной плоскостях. Впрочем, с этого проект и начинался», — подтверждает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Сергей Капитонов.

Санкционный меч

Действительно, санкции дамокловым мечом нависают над «Северным потоком — 2» с первого дня существования проекта. Вашингтон всеми силами пытается задавить конкурента, мешающего американским поставщикам СПГ захватить европейский рынок. Собственно, последняя санкционная идея группы сенаторов — Теда Круза, Джинн Шейхин, Джона Баррассо, Рона Джонсона и Тома Коттона — воплотилась в проекте оборонного бюджета США от Сената.

Нынешний поворот, безусловно, станет красной тряпкой для неугомонных законодателей из Нового света, уверены эксперты. Как отмечает начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС Брокер» Сергей Кучин, антироссийская повестка в США вновь стала актуальной в последние недели.

«Наиболее реальным по-прежнему остается введение санкций против компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2» или сотрудничающих с ним — на прошедшей неделе поправка с такими санкциями была внесена в новый оборонный законопроект США», — полагает Кучин. Он также отметил, что вопрос о новых репрессиях в отношении проекта станет особенно актуальным через 2-3 недели, после того, как Дания окончательно даст разрешение российскому судну-трубоукладчику на работу в своих территориальных водах.

В США сейчас рассматривается не один, а два законопроекта по расширению санкций по противодействию реализации «Северного потока —2», отмечает Виктор Хайков. Более жесткий — от начала июня и более мягкий — от конца июня. В первом случае, санкции накладываются в том числе на сертификацию, тестирование и инспекцию газопровода — а без этого его не сдать в эксплуатацию. Во втором, лишь на тех, кто прямо или косвенно занимается его фактическим строительством. «Это не столь критично, но может увеличить стоимость и сроки реализации», — отмечает президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, добавляя, что независимо от того, какой из вариантов будет утвержден, Вашингтон рискует ухудшить отношения со своим главным европейским союзником, Германией, которая уже дала понять, что готова рассмотреть ответные ограничения. По мнению Виктора Хайкова, Соединенные штаты вряд ли пойдут на это.

С оглядкой на Берлин

«Такой шаг может вызвать рост напряженности не только в отношениях Москвы и Вашингтона, но и ЕС и США — германские политики открыто критикуют США за планы введения этих санкций и грозятся ответными мерами», — согласен Сергей Кучин.

При этом эксперт акцентирует внимание на том, что попытка Германии дать единый европейский ответ через вынесение этого вопроса на уровень ЕС может привести к затягиванию всего процесса и даже к новым трениям внутри союза. Ведь часть членов ЕС, прежде всего Польша и страны Балтии, уже давно открыто поддерживают американские планы введения санкций против российского газопровода.

Но Берлину есть за что бороться: слишком многое поставлено на карту. Причин, по словам Сергея Капитонова, несколько. Во-первых, в ближайшие годы у Германии истечет целый ряд контрактов на поставки норвежского газа. Плюс — в силу естественных причин (окончания разработки месторождения Гронинген), — в ближайшие два-три года будут существенно сокращены поставки газа из Нидерландов.

При этом запрос на новые объемы газа в это время увеличится. К 2022 году Берлин намерен вывести из эксплуатации атомные реакторы (а в Германии сегодня порядка 8 ГВт установленной мощности атомной энергетики). Правда, резкого скачка не будет, отмечает Сергей Капитонов: спрос на газ будет объективно ограничен возможностями возобновляемой энергетики. «Кроме того, выход из угольной энергетики (сегодня 43,5 ГВт) будет растянут на почти 20 лет — до 2038 года», — добавляет эксперт. Тем не менее, по его словам, стоит ожидать плавного замещения атомной энергетики и угольных блоков газовой генерацией. А на фоне ограничений со стороны поставщиков это может создать потребность в новых объемах российского газа.

Есть и еще один аспект: благодаря «Северному потоку — 2» Германия имеет шанс превратиться в крупнейшего транзитера газа в мире. После реализации проекта через Германию в форме поставки газа или транзита будет проходить до 150 млрд куб. м газа в год. «Конечно, это и прибыли германских газотранспортных операторов, и более выгодные цены на газ по сравнению с другими странами далее по транспортной цепочке», — добавил аналитик СКОЛКОВО.

Плюс, как отмечает Виктор Хайков, реализация «Северного потока — 2» гарантирует стабильность и надежность поставок по выгодным ценам. Этого Старому свету не может предложить ни Украина с ее изношенной ГТС, ни США с ее политизированным подходом к поставкам СПГ.

Эксперты отмечают, что рынок газа сейчас динамично развивается и те же поставки СПГ демонстрируют очень активный рост. Но трубопроводный газ все-таки дает пока самые надежные гарантии. Да и Россия для Германии — партнер проверенный. Так что свое слово в защиту проекта Берлин явно скажет. А насколько громким и жестким оно окажется — станет известно буквально в течение месяца.