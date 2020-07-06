Вход/Регистрация Подписка

Диетолог назвала напитки, которые вредят организму в жару

Москва, 06.07.2020

Чай, кофе, энергетики и другие напитки, содержащие кофеин, не рекомендуется пить в жару, поскольку они не утоляют жажду, а наоборот вредят организму, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Врач пояснила, что эти напитки обезвоживают клетки, а организм при этом теряет полезные витамины и минералы. Врач добавила, что при большом желании выпить кофе необходимо запить его водой.

«Если вы не можете отказать себе в чашке любимого кофе, сопровождайте каждый его прием двумя стаканами питьевой воды», - рассказал врач.

Что касается сладкой газировки и лимонада, то эти напитки только дают видимость утоления жажды, а через некоторое время усиливают ее, поднимая сахар в крови. Помимо этого, сладкие напитки могут привести к нежелательным последствиям для людей с заболеваниями сосудов, вплоть до потери сознания.

Также не рекомендуется пить в жару пиво, поскольку помимо алкоголя этот напиток обладает высоким гликемическим индексом, а такое сочетание в жару нанесет организму непоправимый вред.

Соломатина советует в жару пить несладкий квас, айран, кефир и чайный гриб и чистую столовую воду, а также добавлять в свой рацион достаточно свежих овощей и фруктов.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Соединенные Штаты на пути к стратегической неуязвимости
    Вашингтон надеется гарантировать свое глобальное военное доминирование и обеспечить национальную безопасность практически от любых угроз
  2. Промышленность: глубокое падение и невиданные скачки
    Хуже всего показал себя привычный драйвер — сырье, где неблагоприятные факторы сошлись. Но в отдельных отраслях уже есть рост, причем это далеко не только медицинские товары. Прогнозы спада по итогам года разнятся довольно сильно
  3. Renault Kaptur как зеркало «турбо революции»
    Турбомоторы осваивают массовый сегмент авторынка: до России добрался обновлённая модель Renault Kaptur, которая выделяется турбированным двигателем, разработанной французской маркой совместно с германским концерном Daimler.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама