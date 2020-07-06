Диетолог назвала напитки, которые вредят организму в жару

Чай, кофе, энергетики и другие напитки, содержащие кофеин, не рекомендуется пить в жару, поскольку они не утоляют жажду, а наоборот вредят организму, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Врач пояснила, что эти напитки обезвоживают клетки, а организм при этом теряет полезные витамины и минералы. Врач добавила, что при большом желании выпить кофе необходимо запить его водой.

«Если вы не можете отказать себе в чашке любимого кофе, сопровождайте каждый его прием двумя стаканами питьевой воды», - рассказал врач.

Что касается сладкой газировки и лимонада, то эти напитки только дают видимость утоления жажды, а через некоторое время усиливают ее, поднимая сахар в крови. Помимо этого, сладкие напитки могут привести к нежелательным последствиям для людей с заболеваниями сосудов, вплоть до потери сознания.

Также не рекомендуется пить в жару пиво, поскольку помимо алкоголя этот напиток обладает высоким гликемическим индексом, а такое сочетание в жару нанесет организму непоправимый вред.

Соломатина советует в жару пить несладкий квас, айран, кефир и чайный гриб и чистую столовую воду, а также добавлять в свой рацион достаточно свежих овощей и фруктов.