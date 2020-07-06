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Эксперты оценили вероятность вспышки бубонной чумы в России

Москва, 06.07.2020

По мнению главного специалиста по особо опасным инфекциям, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, вспышка бубонной чумы в Китае и Монголии для России не представляет особой угрозы, поскольку для восточных стран данная инфекция является привычной, а специальные службы за многие годы научились очень хорошо тушить эти очаги, не давая болезни распространяться. Эксперт сообщил, что в очагах заболевания сейчас пройдет общая вакцинация.

«Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности», - цитирует Жемчугова «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что в Китае объявлен третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия. Чрезвычайная ситуация была введена после того, как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, была выявлена бубонная чума.

В начале июля сообщалось о вспышке бубонной чумы с пограничной с Россией Монголией, тогда в больницу был доставлен 27-летний мужчина и женщина, которая находилась в критическом состоянии. Позже выяснилось, что ей удалось напрямую проконтактировать с 60 человек и косвенно с 400. Причиной заражения послужило употребление в пищу обоими гражданами Монголии сырого мяса сурка.

Напомним, возбудителями чумы являются дикие грызуны. Люди способны заразиться этой болезнью через укус блохи. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.

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