Индия подвинула Россию с 3-го на 4-е место по числу заражений COVID-19

ВОЗ призывает к усилению бдительности, потому что пандемия коронавируса, по мнению медиков, вовсе не разгромлена и, похоже, даже не идет на спад. По крайней мере, эпидемиологическая обстановка в западном полушарии и Африке по-прежнему ухудшается.

Да и из отдельных частей Европы и Азии, которые, казалось бы, победили коронавирус, приходят новости о новых карантинах, как, скажем, из испанской Галисии или Израиля.

По состоянию на 6 июля количество случаев заражения вирусом COVID-19 на планете превысило 11,5 миллионов, число летальных исходов вплотную приблизилось к 537 тысячам. Количество новых заражений на прошлой неделе несколько раз оказывалось более 200 тысяч в день.

В «победивших» (уже неоднократно), по словам президента Трампа, коронавирус Соединенных Штатах, в сегодня, 6 июля количество заражений превысит три миллиона (сейчас 2982928), а смертность — 132569. Каждый четвертый скончавшийся от коронавируса житель Земли — американец. Это опровергает слова Дональда Трампа о том, что COVID-19 — это ерунда и что на 99% случаев заражения даже не стоит обращать внимание, потому что они нисколько не опаснее простого гриппа.

Индия, несмотря на один самых жестких в мире карантинов, отодвинула Россию по числу заражений с третьего на четвертое место — 698233 и 681251 соответственно. В России, согласно официальной статистике, эпидемия уже несколько недель идет на спад.

В то же время Мексика обошла Францию по числу летальных исходов и вышла на пятое место — 30639 и 29893. Не исключено, что она может обойти по этому печальному показателю еще и Италию.

Коронавирус распространяется по Индии очень быстро. Достаточно сказать, что в конце марта, когда был введен общенациональный карантин, в стране было зафиксировано менее тысячи случаев заражения коронавирусом, а сейчас их уже в 700 раз больше.

Впрочем, это имеет определенные объяснения. Во-первых, по доступности услуг здравоохранения Индия на 154 из 195 мест в мире. Во-вторых, коронавирус разнесли по огромной стране десятки миллионов рабочих-мигрантов, которые были вынуждены вернуться после объявления карантина и закрытия фабрик и заводов в родные деревни. Кстати, МВФ прогнозирует индийской экономике в этом году спад в 4,5%.

Тревожная ситуация в Австралии, которую наряду с Новой Зеландией раньше приводили в качестве примера того, как следует бороться с коронавирусом. С одной стороны, по количеству заражений Зеленый континент с 8462 случаями на вполне благополучном 72 месте, а по числу летальных исходов (106) — еще ниже, но с другой стороны, после недавней вспышки эпидемии в Мельбурне, столице самого населенного штата страны — Виктории, власти решили закрыть границу с Новым Южным Уэльсом. Последний раз границу между двумя самыми населенными штатами Австралии закрывали в 1919 году из-за пандемии «испанского гриппа».

Благополучно (по сравнению, конечно, с Америками) выглядит ситуация в Европе, но и там имеются локальные проблемы. К примеру, в Испании из-за вспышки эпидемии коронавируса были вновь закрыты на карантин ряд районов Галисии, где проживает свыше 70 тысяч человек, и Каталонии с 210 тысячами жителей.

Возвращены жесткие карантинные меры и в Израиле, куда, похоже, тоже пришла вторая волна коронавирусной инфекции.