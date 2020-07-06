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Кипр может лишить гражданства «беглых банкиров» братьев Ананьевых

Москва, 06.07.2020

Правительство Кипра может оставить без «золотых паспортов» экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис сообщил РБК, что «власти Кипра осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами», в курсе проводимого в отношении них расследования и судебного процесса, и теперь министерство внутренних дел проводит проверку участников так называемой программы «паспорт в обмен на инвестиции». Примечательно, что таким образом кипрские власти отреагировали на запрос не России, а депутата Бундестага Петера Байера, который обратил внимание киприотов на братьев Ананьевых после жалоб пострадавших от их «деятельности» VIP-вкладчиков Промстройбанка.

Впрочем, решение о лишении «золотых паспортов» касается не только братьев Ананьевых, да и вообще не только россиян. В начале ноября стало известно, что Кипр пересмотрел решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции в отношении 26 человек, в их числе  9 россиян. Но конкретные фамилии тогда названы не были,

В начале ноября 2019 года правительство Кипра приняло решение аннулировать гражданство 26 человек, которые получили его в обмен на вложение капитала. Тогда стало известно, что «золотых паспортов» лишатся девять россиян, однако их имена не назывались. Правда, тогда в СМИ высказывалось предположение, что среди них может быть и Дмитрий Ананьев.

Как утверждают кипрские власти проверка проводится по всем «успешным участникам» программы «Гражданство за инвестиции».

Ранее кипрским паспортом можно было обзавесись за 2 миллиона евро.  В 2019 году условия изменились  дополнительно к основной сумме претенденты на гражданство должны сделать благотворительный взнос в размере 75 тыс. евро на научные исследования и развитие и столько же на финансирование схем доступного жилья для граждан Кипра. Им предстоит проверка на «благонадежность» и до подачи заявления они должны получить шенгенскую мульти-визу. Отдельно оговаривается, что те, кому уже было отказано в гражданстве другими странами Евросоюза, не имеют права претендовать и на кипрский «золотой паспорт».

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