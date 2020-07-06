Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из Великобритании

Российский рубль рухнул к основным резервным мировым валютам на торгах Московской биржи.

По данным на 15:55 мск курс доллара составляет 71,89 руб. (+0,73%), курс евро – 81,418 (+1,40%). При этом в моменте доллар поднимался до 72,08 руб., что стало максимумом с 22 мая, а евро – до 81,49 руб. – максимальный показатель с 4 мая.

Таким образом, нацвалюта резко отреагировала на санкционные угрозы из Великобритании. Ранее появилась информация о готовящихся санкциях Великобритании против РФ и Саудовской Аравии.

В частности, в понедельник глава британского МИД Доминик Рааб объявит имена россиян и подданных Саудовской Аравии, которым грозят ограничения с визами, а также заморозка активов за предполагаемые нарушения прав человека.

Кроме того, существенное давление на курс рубля оказывают новости о снижении Минфином РФ продажи валюты, а также начало периода выплат дивидендов российскими компаниями. На этом фоне зарубежные держатели акций стали конвертировать дивиденды в валюту, что в свою очередь вызвало повышенный спрос на доллар и евро. В итоге, американская и европейская валюты подскочили к рублю на 0,8-1,5%.

Напомним, до начала сегодняшних торгов эксперты разделились на два лагеря. Одни из них считали, что несмотря на целый ряд негативных факторов, которые повлияли на курс российской валюты в пятницу, у рубля будут все шансы, чтобы развернуться в обеих валютных парах. При этом, по их мнению, рублю в этом должны были помочь нефтяные котировки.

Между тем, другие эксперты полагали, что уже сегодня рубль упадёт за отметку в 72,00. Об этом, в частности, говорил Олег Богданов из QBF, который напомнил, что на прошедшей неделе российская валюта почти не реагировала ни на подорожание нефти, которая выросла на 4%, ни на снижение рисков на глобальных торговых площадках, ни на рост индексов акций.

«Это очень плохой сигнал для рубля. Я всё это связываю с внутренними факторами: снижением ключевой ставки ЦБ РФ, увеличением объёмов заимствования Минфином, а также возможным изменением бюджетного правила. Поэтому на этой неделе мы ждём дальнейшего снижения рубля в коридор 71,50-72,50. Если этот уровень к выходным будет пройден, то нацвалюта очень скоро уйдёт к 74,50-75,50», – предупреждал Богданов.

В свою очередь, Иван Чакаров из Citi-банка отмечал, что в случае новых санкций против РФ, рубль вскоре вообще может рухнуть к отметке в 77,00.