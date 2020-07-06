Курс доллара: рубль расколол аналитиков

Российский рубль завершил прошлую неделю, обвалившись в парах с долларом и евро к своим майским минимумам. Так, вечером в пятницу, 3 июля курс доллара составлял 71,43 руб., курс евро – 80,29. Таким образом, за 7 дней национальная валюта подешевела к американской сразу 1,43 руб., а к европейской – на 2,01 руб.

По мнению экспертов, негативное влияние на курс нацвалюты всю прошлую неделю оказывали негативные новости о распространении коронавируса COVID-19 в США и некотоырх других странах мира, из-за чего у инвесторов почти полностью пропал аппетит к риску. Кроме того, против рубля сыграло возобновление антироссийской санкционной риторики со стороны США и ЕС, а также нестабильность на рынке «чёрного золота».

Несмотря на целый ряд негативных факторов, которые повлияли на курс российской валюты, Александр Купцикевич из FxPro считает, что у рубля есть все шансы, чтобы развернуться в обеих валютных парах. При этом, по его мнению, рублю в этом должны помочь нефтяные котировки, рост которых может возобновиться благодаря продолжающемуся открытию мировых экономик.

«Да, угроза второй волны коронавируса по-прежнему существует. И это, что вполне естественно, очень нервирует инвесторов. Но ограничения по всему миру всё равно снимаются, что приведёт к восстановление спроса на энергоносители и позитивно отразится, как на нефти, так и на нашей валюте, которая уже давно следует тенью за «чёрным золотом». Поэтому мы полагаем, что при сохранении положительных тенденций на рынках уже к пятнице рубль вернётся в паре с долларом в коридор 70,00-70,50, а в паре с евро в диапазон 78,50-79,50», – подчеркнул он.

С оптимизмом смотрит на ближайшие перспективы рубля и Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». Он напомнил, что почти ежедневно на ленты мировых информационных агентств приходят новости об успешных испытаниях вакцин от COVID-19, что очень позитивно оценивается рынками.

«Кроме того, постепенно восстанавливается деловая активность в КНР, а также в большинстве стран Старого Света. Начинает расти и отечественный экспорт, а ведущие мировые центробанки продолжают проводить политику стимулирования. В этой связи мы считаем, что рубль сможет, как минимум приостановить своё падение, а при отсутствии продолжения санкционной шумихи вокруг России и умеренном росте мировых цен на нефть, курс нацвалюты может развернуться в обеих парах – с долларом к отметке 70,00, а с евро – к 79,00», – уверен Кочетков.

Не такие радужные прогнозы относительно курса рубля у Олега Богданова из QBF, который напомнил, что на прошедшей неделе российская валюта почти не реагировала ни на подорожание нефти, которая выросла на 4%, ни на снижение рисков на глобальных торговых площадках, ни на рост индексов акций.

«А это очень плохой сигнал для рубля. Я всё это связываю с внутренними факторами: снижением ключевой ставки ЦБ РФ, увеличением объёмов заимствования Минфином, а также возможным изменением бюджетного правила. Поэтому на этой неделе мы ждём дальнейшего снижения рубля в коридор 71,50-72,50. Если этот уровень к выходным будет пройден, то нацвалюта очень скоро уйдёт к 74,50-75,50», – резюмировал Богданов.

Антон Покатович из «БКС Премьер» также уверен, что на следующей неделе давление на рубль усилится.

«Опасения возникновения второй волны коронавируса продолжают расти. В связи с этим давление на нацвалюту только повышается. Мы ожидаем, что уже в понедельник рубль в паре с долларом сохранит склонность к падению в коридор 71,00-72,20 руб.», – подчеркнул он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка предположил, что на фоне коронавирусной панике, которая продолжает наблюдаться в мире, инвесторы окончательно потеряют интерес к риску.

«Также нет больше у рубля и внутренней поддержки – в среду, 8 июля изменяются объёмы, продаж валюты по бюджетному правилу. В результате рубль продолжит двигаться к 73,00-75,00 руб., а при ухудшении внешнего новостного фона уже в пятницу он может оказаться в самой верхней части этого диапазона», – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Иван Чакаров из Citi-банка считает, что в случае новых санкций США против РФ, рубль вообще может рухнуть к отметке в 77,00.

«Если санкции, которыми грозят сейчас в Вашингтоне, будут введены, то рост курса доллара к рублю составит около 10%. А это означает, что и отметка в 77,00 станет реальностью», – резюмировал он.