Лондон намерен ввести персональные санкции против россиян

Британия намерена ввести санкции против граждан России и Саудовской Аравии, сообщил глава МИД страны Доминик Рааб. По его словам, имена будут объявлены в самое ближайшее время. Санкции будут введены за нарушение прав человека в рамках «поправки Магнитского», сообщает газета Financial Times, ссылаясь на заявление министра.

По данным издания, некоторым россиянам будет запрещен въезд в Великобританию, а их счета в банках Соединенного Королевства будут заморожены. В списке будут значиться имена «исполнителей пыток, убийц и насильников», уточняет издание. В «черный список» войдут россияне, которые причастны, по мнению британской стороны, к гибели юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Санкции, по информации издания, вступят в силу немедленно.

В перечень, скорее всего, будут внесены и имена граждан Саудовской Аравии, которые подозреваются в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Согласно комментарию Рааба, «новые санкции должны помочь Британии использовать новые полномочии для въезда в страну причастным к грубым нарушениям прав человека». Он уточнил, что позже этот список будет расширен фамилиями людей, причастных к коррупции, притеснению журналистов, а также оскорблении людей из-за их религиозных убеждений.

Рааб в беседе с изданием назвал Магнитского «Солженицыным своего поколения», сообщив, что это дело «очень близко его сердцу».