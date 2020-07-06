Вход/Регистрация Подписка

Лондон намерен ввести персональные санкции против россиян

Москва, 06.07.2020
  • Лондон намерен ввести персональные санкции против россиян

Из открытых источников

Британия намерена ввести санкции против граждан России и Саудовской Аравии, сообщил глава МИД страны Доминик Рааб. По его словам, имена будут объявлены в самое ближайшее время. Санкции будут введены за нарушение прав человека в рамках «поправки Магнитского», сообщает газета Financial Times, ссылаясь на заявление министра.

По данным издания, некоторым россиянам будет запрещен въезд в Великобританию, а их счета в банках Соединенного Королевства будут заморожены. В списке будут значиться имена «исполнителей пыток, убийц и насильников», уточняет издание. В «черный список» войдут россияне, которые причастны, по мнению британской стороны, к гибели юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Санкции, по информации издания, вступят в силу немедленно.

В перечень, скорее всего, будут внесены и имена граждан Саудовской Аравии, которые подозреваются в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Согласно комментарию Рааба, «новые санкции должны помочь Британии использовать новые полномочии для въезда в страну причастным к грубым нарушениям прав человека». Он уточнил, что позже этот список будет расширен фамилиями людей, причастных к коррупции, притеснению журналистов, а также оскорблении людей из-за их религиозных убеждений.

Рааб в беседе с изданием назвал Магнитского «Солженицыным своего поколения», сообщив, что это дело «очень близко его сердцу».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Соединенные Штаты на пути к стратегической неуязвимости
    Вашингтон надеется гарантировать свое глобальное военное доминирование и обеспечить национальную безопасность практически от любых угроз
  2. Промышленность: глубокое падение и невиданные скачки
    Хуже всего показал себя привычный драйвер — сырье, где неблагоприятные факторы сошлись. Но в отдельных отраслях уже есть рост, причем это далеко не только медицинские товары. Прогнозы спада по итогам года разнятся довольно сильно
  3. Хашим Тачи пообещал уйти в отставку
    «Змей» больше не искушает Косово: с отставкой Хашима Тачи Сербия приблизится к вступлению в ЕС
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама