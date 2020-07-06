МКБ выделит до 13 млн долларов на импортный факторинг из Казахстана

Московский кредитный банк (МКБ) начал финансирование казахстанской компании ТОО AsiaDistillery в рамках импортного факторинга. Максимальная сумма финансирования составляет 13 млн долларов США. Благодаря этому продукту ТОО AsiaDistillery получает финансирование в момент отгрузки, а российский покупатель - отсрочку платежа. Для реализации сделки МКБ принял лимит на российского импортера.

«МКБ реализовал проект в рамках однофакторной модели без участия дополнительных банков-участников, что позволило предоставить клиенту максимально быстрый и оптимальный по ценообразованию продукт, - комментировала начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова.

По ее словам, банк предлагает клиентам несколько вариантов реализации факторинга: однофакторную или двухфакторную модель. Во втором случае предполагается участие членов FCI, получение гарантии от иностранных банков, страхование дебиторской задолженности.

«Мы видим спрос клиентов на продукт «международный факторинг», в том числе экспортный факторинг. Экспортерам интересно закрыть риск не получения экспортной выручки и получить финансирование без отражения в кредитной задолженности. Клиенты направляют нам запросы для финансирования проектов в разных частях мира, включая страны СНГ, Азии, Европы», - добавила Бахова.