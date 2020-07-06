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Макрон подвинулся вправо и свалил премьера

Москва, 06.07.2020
Назначив главой правительства малоизвестного технократа, Эмманюэль Макрон существенно расширил свои полномочия, но поставил свой рейтинг в рискованное положение.
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  • Макрон подвинулся вправо и свалил премьера

Серьезный конкурент президента Макрона экс-премьер Франции Эдуар Филипп (слева) уступил место малоизвестному технократу Жану Кастексу (справа)

Michel Euler/AP/TASS

В пятницу правительство Франции ушло в отставку в полном составе, включая премьер-министра Эдуара Филиппа. Президент Макрон решил последовать старинной французской традиции — менять премьеров при смене правительства и назначил новым премьер-министром Франции 55-летнего Жана Кастекса, малоизвестного консерватора, работавшего до 2008 года мэром в городке Прад в Лангедоке, на юге Франции. Прад по российским меркам даже не город, а деревня, причем, небольшая - его население составляет 1200 человек.

После этого, правда, Кастекс работал советником по социальным вопросам в правительстве Николя Саркози, а в 2011 году стал заместителем генерального секретаря Елисейского дворца. Кстати, позднее этот же пост занимал и Эмманюэль Макрон.

Жан Кастекс совершил резкий карьерный скачок в этом году, когда его назначили старшим по борьбе с коронавирусом. Он — отец четырех дочерей, поклонник регби, сам много игравший в молодости. Новый французский премьер любит историю и даже написал книгу о строительстве железной дороги между Перпиньяном и Вильфраншем.

«Мне не нужна слава, — заявил в своем первом интервью на новом посту Жан Кастекс. — Меня интересует только результат. До этого дня я не был национальным политиком».

Назначением на пост главы правительства Франции не стремящегося на первые роли малоизвестного местного политика Эмманюэль Макрон ясно показал, что оставшиеся два года своего президентства будет лично руководить работой правительства. Но беря дополнительные полномочия, он сильно рискует.

Очевидно, что в отличие от Эдуара Филиппа, рейтинг которого на момент ухода превышал рейтинг президента на 12%, его сменщик популярности шефа угрожать не будет. С одной стороны, в случае успехов Макрон сможет приписать себе все лавры в отличие от ситуации, существовавшей первые три года его президентства, когда премьером был Филипп. Но с другой, если работа правительства будет неудачной и вызовет нарекания французов, то все шишки достанутся самому Макрону, а это будет для него губительно на президентских выборах, которые должны состояться в 2022 году.

К решению наконец сменить правительство Эмманюэля Макрона подтолкнуло поражение его партии «Вперед, Республика!» на недавних муниципальных выборах. Обращает на себя внимание, что, хотя отставка правительства и ожидалась с марта, когда Макрон впервые заговорил о новом пути и перезагрузке, министры узнали о ней лишь в пятницу утром. Из-за этого не состоялось плановое заседание кабинета.

Весной Макрон намекал, что в последние два года президентства сделает акцент на «зеленую» политику и будет уделять намного больше внимания социальным вопросам. Однако почему-то быстро об этом забыл и продолжил правоцентристскую экономическую политику, которая и привела его к потере популярности у избирателей.

Макрон мог сейчас изменить политический курс, назначив премьера, не придерживающегося консервативных политических взглядов, или даже женщину, о чем говорил еще во время своей избирательной кампании в 2017 году.

Выбор Кастекса показывает, что президент Макрон отказался от надежды вернуть левоцентристских избирателей, которых разочаровали многие его решения на посту президента и которые существенно помогли ему победить на выборах 2017 года.

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