Обновлена мировая статистика по заразившимся коронавирусной инфекцией на утро 6 июля

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованным на сайте, в мире общее число инфицированных коронавирусной инфекцией превысило 11,4 миллиона человек в 188 странах.

Согласно точной информации проекта в мире заражены 11 419 638 человек, суточный прирост составил 203 тысяч. Число безвозвратных потерь за весь период пандемии составляет 533 781 заболевших, более 6,1 миллиона человек выздоровели.

На первом месте мирового антирейтинга заболевших по-прежнему находятся США, где более 2,88 миллиона зараженных. На втором месте Бразилия. В стране заразились COVID-19 1,6 миллиона человек. Россия занимает третью строчку с показателем 681,2 тысячи инфицированных. Ее догоняет стремительно растущая Индия (673,1 тысячи), которая пока находится на четвертой строчке. В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Италия. Наибольшее число умерших от вируса зафиксировано в США - 129 947 человек.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 736 новых больных COVID-19. Всего в 85 регионах страны зафиксировано 681 251 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 450 750 (+3871). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 10 161 человек (+134 за сутки).