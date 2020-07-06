Цене ОСАГО разрешат вырасти на 10%

Банк России опубликовал проект указания, которым расширяет верхний и нижний диапазон границ коридора для тарифов ОСАГО по легковым автомобилям физических лиц на 10% вниз и вверх.

Применять новые ценовые границы страховщики смогут с 24 августа 2020 года, когда вступят в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов.

Как отмечается в сообщении Банка России, анонсирующем новые правила, «помимо факторов, напрямую установленных в законе (таких, например, как наличие грубых нарушений правил дорожного движения), страховщики при установлении тарифа смогут учитывать иные обстоятельства. Это может быть возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение и наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств и другие факторы. Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнем риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск».

Именно от индивидуального риск-профиля и будет зависеть стоимость ОСАГО для каждого водителя.

Впрочем, как пытаются убеждать в ЦБ, рост стоимости полиса будет грозить только нарушителям ПДД и не аккуратным водителям. За «хороших», отмечает регулятор, между страховщиками идет настоящая борьба, для них они готовы идти на скидки. Это уже показал опыт расширения тарифного коридора в начале 2019 года (на 20%) – тогда средняя премия по ОСАГО снизилась на 4,8%.

Вместе с тем, для одной категории – такси - Центробанк предусмотрел большее расширение ценового коридора – до 30% вверх и вниз, объяснив это и высокой аварийностью, и существенной разницей в классе вождения среди водителей. Кроме того, регулятор считает, что тарифы для такси существенно недооценены.

Впрочем, других видов общественного транспорта это ужесточение не коснется – для общественного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки – автобусов, троллейбусов, трамваев – верхняя граница тарифа не поднимется вовсе, а нижнюю страховщики смогут снижать до 5%.