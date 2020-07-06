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Прогноз погоды: погода совершит резкий кульбит

Москва, 06.07.2020
  • Прогноз погоды: погода совершит резкий кульбит

Евгений Свечников/ТАСС

Погода не перестаёт удивлять жителей России. Не успели все мы немного передохнуть от аномальной жары, как высокий температурный фон вновь накрыл большую часть Русской равнины. Впрочем, удушающий зной, который сейчас наблюдается в центральных регионах страны, продержится здесь ненадолго. Уже в середине этой недели погода совершит резкий кульбит – станет не по-летнему прохладно, дождливо и ветрено.

Но к выходным всё снова поменяется – по прогнозу синоптиков, климатическая обстановка в очередной раз развернётся, а столбики термометров начнут устремляться к новым температурным максимумам.  

Погода в Москве. Прогноз синоптиков

Так, резкий кульбит совершит погода в Москве. Согласно данным метеорологов, первая половина начавшейся недели в регионе будет очень жаркой, но с редкими кратковременными осадками.

При этом климатическую обстановку здесь будет формировать горячий сектор антициклонического фронта с центром над севером Ботнического залива. В период с понедельника, 6 июля и до вечера вторника, 7 июля ночи ожидаются тёплыми – минимальная температура воздуха после полуночи составит около 20 градусов выше нуля, днём же воздух станет прогреваться до плюс 30.

Таким образом, средний суточный температурный фон в Москве и Подмосковье окажется выше нормы сразу на 5-7 градусов. Местами в регионе пройдут кратковременные осадки, возможны грозы и молния.

Но уже в среду погода сделает кульбит – днём 8 июля прогнозируется сильный дождь, а воздух остынет до плюс 23-24. В ночь на четверг столичный регион пересечёт холодный циклон, который обрушит на столичный регион новую порцию небесной влаги.

Ухудшение климатической обстановки будет сопровождаться мощными ливнями, градом, грозами и штормовым ветром с порывами от 20 метров в секунду и даже выше, а столбики термометров обрушатся к показателям плюс 13-14.

Днём в четверг также почти осенняя погода – пасмурно осадки и всего плюс 19-20. Как предупреждают метеорологи, четверг окажется самым холодным днём этой недели, хотя средняя суточная температура воздуха в столице будет всего на несколько градусов ниже нормы.

К выходным погода удивит москвичей новым резким кульбитом – очередной антициклон рассеет кучевые облака, благодаря чему солнце в субботу и воскресенье прогреет воздух до плюс 25-27.

Прогноз погоды на неделю в центральных регионах России

Словно на качелях будет раскачиваться погода всю предстоящую неделю и в других регионах Центральной России. Так, Белгородской области сегодня столбики термометров поднимались до плюс 35-36. Во вторник, 7 июля станет ещё жарче – обширный антициклон, который ещё в конце прошлой недели пришёл сюда из Средиземноморья, разогреет воздух до плюс 37-38.

Совсем тропики в Воронежской области – в этом регионе завтра в тени будет не меньше плюс 38, а на солнце выше плюс 40. В Тамбовской области – чуть «прохладнее» – «всего» плюс 33-35.

Однако аномальная жара в Белгородской области сменится резким похолоданием уже в среду, когда столбики термометров упадут до плюс 24. В Тамбовской же и Воронежской областях резкий кульбит погода совершит в четверг, 9 июля. Без осадков в Центральной России не обойдётся, местами они будут сильными, но всё-таки не продолжительными.

К выходным Центральный федеральный округ ждёт новый климатический кульбит – прогнозу синоптиков, в субботу и воскресенье здесь снова станет жарко (плюс 28-32), сухо и не очень комфортно.

Прогноз погоды на 7 дней в Крыму и Севастополе

В Крыму, где пока держится рекордный зной, не обойдётся без температурных перепадов. Например, в Форосе, Ялте и Гурзуфе до среды воздух станет прогреваться до плюс 30-33, в Симферополе до плюс 34, в Евпатории – до плюс 35, в Керчи до плюс 36. Однако в середине недели на всей территории полуострова, в том числе в степных районах неожиданно похолодает сразу на 10 градусов.

При этом безоблачное небо покроется облаками – ожидается переменная облачность, но при низкой относительной влажности воздуха, которая составит всего 55%.

Повышенный температурный фон вернётся в Крым и Севастополь в пятницу, 10 июля. Так, в городе русской славы накануне выходных ожидается 30-градусная жара, а в субботу и воскресенье – плюс 32-33.

Погода в СПб. Прогноз синоптиков

Климатические кульбиты ожидаются и в Санкт-Петербурге. Согласно прогнозу метеорологов, солнечная, комфортная погода, которая пока наблюдается в Северной столице, сменится завтра пасмурной. В среду же в СПб похолодает до плюс 17-18, ожидается ливень грозы и ветер до 16-17 метров в секунду.

Такая погода сохранится в городе на Неве и Ленинградской области до конца этой недели. При этом в субботу на регион обрушится сильный дождь, а в некоторых районах области – град.  Впрочем, для СПб такая климатическая обстановка вряд ли удивит местных жителей, которые привыкли и не к таким кульбитам погоды.

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