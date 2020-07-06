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Россия может выиграть от запрета немецким туристам отдыхать в Турции

Москва, 06.07.2020
  • Россия может выиграть от запрета немецким туристам отдыхать в Турции

Из открытых источников

Власти Германии решили запретить въезд туристам своей страны на курорты Турции до 31 августа, сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что решение принималось в рамках общей позиции Евросоюза. Немецкие туроператоры в настоящее время предлагают гражданам своей страны туры в Испанию, Кипр, Грецию и Португалию. Купить тур в Турцию можно только на даты после 31 августа.

Аналогичной позиции придерживаются в Нидерландах и Швейцарии. В Британии решили не ограничивать своих граждан, предоставив им право отдыхать на турецких курортах этим летом, при этом британским туристам при возвращении из Турции не придется отбывать обязательный 14-недельный карантин.

Эксперты рынка уверены, что отсутствие немецких туристов в Турции положительно скажется на российском рынке, поскольку турецкие операторы начнут активней продвигать линию по возобновлению турпотока из России.

Россия заявила ранее, что не стоит ждать возобновления сообщения с Турцией, начиная с 15 июля, как предполагалось ранее. Однако наблюдатели не исключают, что какие-то подвижки все-таки могут случиться в конце июля – начале августа.

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