Россия пообещала ответить на новые санкции Британии

Российское посольство в Лондоне высказало свое возмущение внесением в санкционный список председателя СК Александра Бастрыкина и руководителей Генпрокуратуры, пишет агентство РИА «Новости».

«В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом», - говорится в сообщении посольства. Дипломаты уверены, что боязнь «гипотетических санкций, которые могут быть введены зарубежным государством по политическим мотивам», не допустима в работе судей и СК.

Также было отмечено, что по обстоятельствам смерти Магнитского уже даны ответы на все вопросы. При этом даже в самой Британии есть мнение экспертного сообщества о неэффективности санкций с точки зрения заявляемых целей, помимо этого ограничительные меры вредят двусторонним связям, говорится в сообщении дипмиссии. В посольстве уверены, что новые санкции не будут способствовать улучшению российско-британских отношений, а Россия оставляет за собой право на ответные шаги.

Ранее сообщалось, что Британия намерена ввести санкции против граждан России и Саудовской Аравии, о чем сообщил глава МИД страны Доминик Рааб. Санкции введены за нарушение прав человека в рамках «поправки Магнитского», сообщает газета Financial Times, ссылаясь на заявление министра.