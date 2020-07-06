Сбербанк резко увеличил сумму кредита по льготной ипотеке

Сбербанк РФ резко, почти вдвое, увеличил размер максимально возможной суммы кредита по льготной ипотеке.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу крупнейшей кредитной организации страны, теперь в рамках программы можно оформить ипотечный кредит в Москве, Подмосковье, СПб и Ленинградской области на сумму до 12 млн руб. (ранее она равнялась 8 млн руб.), а для жителей других регионов страны – до 6 млн руб. (ранее – 3 млн руб.)

При этом в Сбербанке отметили, что стандартная процентная ставка по программе льготной ипотеки составит 6,4% годовых. А при использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка автоматически будет снижена на 0,3 п.п. – до 6,1%. Данная акция действует до 1 февраля 2021 года.

Кроме того, Сбербанк предоставит скидку до 3,5 п.п. на ставку льготной ипотеки в первые 24 месяца по программе субсидирования с застройщиками. Тем самым, кредит может быть оформлен от 2,6% годовых.

В свою очередь Николай Васев – глава дивизиона «ДомКлик» Сбербанка – рассказал, что увеличение максимальной суммы кредита одновременно со снижением размера первоначального взноса до 15%, позволит клиентам выбирать для покупки в кредит более просторные и комфортные квартиры для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса в долгий ящик.

Минимальный первоначальный взнос по кредиту оставит 15% от стоимости недвижимости, срок кредитования – до 20 лет.

Ранее российский Кабмин принял постановление об увеличении сумм ипотечного кредита под 6,5% годовых. После чего сразу несколько крупных банков страны, среди которых, например, ВТБ увеличили свои лимиты. При этом разницу между 6,5%, которые будут платить клиенты, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Льготная ставка распространяется на весь срок кредитования.