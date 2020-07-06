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«Северный поток – 2»: Дания приняла важное решение

Москва, 06.07.2020
  • «Северный поток – 2»: Дания приняла важное решение

Александр Демьянчук/ТАСС

Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG получил от датского энергетического агентства (DEA) разрешение на то, чтобы достроить российский газопровод в своих водах.

Сделано это должно быть с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, передаёт РИА Новости.

Таким образом, теперь новые суда разрешается использовать, как отдельно, так и в сочетании с кораблями, которые оснащены системой динамического позиционирования.

Ранее сообщалось, что сенат США включил в проект оборонного бюджета дополнительные санкции против «Северного потока — 2». По оценке оператора проекта Nord Stream 2, в случае реального действия этих санкций будут заблокированы порядка 700 млн евро инвестиций в завершение строительства газопровода.

«Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы в и без того непростой экономической ситуации», — рассказали в компании. Кроме того, в Nord Stream 2 AG ожидают, что санкции поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру Евросоюза. 

Позже позицию Германии по данному вопросу озвучила канцлер Ангела Меркель, заявившая в рамках своего выступления в Бундестаге, что немецкие власти считают необходимым завершение строительство газопровода, а обсуждаемые в конгрессе санкции являются экстерриториальными и не соответствуют немецкому правовому пониманию.

«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — отметила она.

В свою очередь западные СМИ считают, что шансы достроить российский газопровод «Северный поток – 2» есть, и они очень высокие. Об этом, в частности, писала газета Die Welt. По данным этого немецкого издания, у США практически нет никаких возможностей остановить строительство, так как РФ нашла способ обойти возможные санкции, которыми грозят в Вашингтоне.

Отмечается, что судно «Академик Черский», принадлежавшее «Газпрому», было записано на действующий в РФ фонд STIF. Таким образом, как отмечали эксперты Die Welt, компания получила возможность спокойно достроить «Северный поток – 2», не опасаясь никаких ограничительных мер со стороны США.

«Единственное, что может затормозить строительство газопровода – это запрет на большинство работ в Балтийском море в июле-августе. Как раз это время там происходит нерест трески», – подчеркивалось в материале Die Welt.

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