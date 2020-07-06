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Суточный прирост больных COVID-19 в России продолжает снижаться

Москва, 06.07.2020
  • Суточный прирост больных COVID-19 в России продолжает снижаться

ТАСС

По данным на 6 июля в России зафиксировано 687 862 случаев коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в стране выявлено 6 611, сообщает оперштаб. Данный показатель оказался самым низким за последние два месяца, что говорит об устойчивом снижении прироста заболевших COVID-19 в РФ.

С 6 июля России опустилась на четвертую позицию в рейтинге заболевших коронавирусом в мире, пропустив вперед Индию, в которой согласно данным Университета Джонса Хопкинса, составляет более 24 тыс. случаев. А общей сложности в стране выявлено за все время эпидемии 697,4 тыс. случаев.

На первом месте мирового антирейтинга заболевших по-прежнему находятся США, где более 2,88 миллиона зараженных. На втором месте Бразилия. В стране заразились COVID-19 1,6 миллиона человек. В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Италия. Наибольшее число умерших от вируса зафиксировано в США - 129 947 человек.

Наибольший прирост новых случаев зафиксирован в Москве – 685 новых больных за истекшие 24 часа. На втором месте Московская область, где выявлено 292 инфицированных, на третьем месте Ханыт-Мансийский АО, в пятерке Санкт-Петербург (+280 за сутки) и Свердловская область (+270).

Летальных исходов за сутки зафиксировано 135, в общей сложности число безвозвратных составляет 10 296. Из больниц было выписано 3 579 человек, в общей сложности выздоровело 454 329 пациентов. Таким образом число активных больных в России составляет 243 071 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении испытания трех препаратов от коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс». Речь идет о противомалярийном лекарственном средстве гидроксихлорохин и препаратах для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир, применяемых в комплексе для лечения пациентов с COVID-19.

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