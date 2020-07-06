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Украина готовится к войне с Россией за Крым

Москва, 06.07.2020

Контр-адмирал Алексей Неижпапа – командующий военно-морских сил (ВМС) Украины – заявил, что боевой флот «самостийной» готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией, чтобы вернуть себе Крым.

В интервью местным СМИ, выдержки из которого публикует РИА Новости, он предупредили, что будет много потерь.

«Потери будут среди наших воинов, и среди гражданского населения», – отметил Неижпапа.

При этом контр-адмирал подчеркнул, то Киев ожидает атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

«Но наши подразделения готовятся сейчас к этому. Все планы раскрыть не могу, но напомню, что дальность нашего ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим, кто кого», – резюмировал Неижпапа, добавив, что сигналом к началу военного конфликта станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове.

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