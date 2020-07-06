Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

На 92-м году жизни скончался знаменитый композитор из Италии, автор многих инструментальных композиций, Эннио Морриконе, сообщает новостной телеканал Rainews24.

Он родился в Риме в 1928 году, в семье музыканта, окончил консерваторию по классам трубы, инструментовки и композиции. Сочинять музыку начал в 1950 году, сначала это были аранжировки популярных песен для радио и ТВ. Со своей музыкой выступал в ночных клубах и отелях, позже устроился в театр. С 1966 года начал писать музыкальное сопровождение к фильмам, чем и приобрел широкую славу в Европе, особенно быстро завоевала любовь слушателей его музыка к спагетти-вестернами своего бывшего одноклассника Серджо Леоне. Позже он сотрудничал с Бернардо Бертолуччи, Пьеро Паоло Пазолини, Дарио Ордженто.

С этого момента начинается период его мировой известности, Морриконе приглашают пригласили в Голливуд, где он пишет музыку к кинофильмам Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана де Пальмы, Квентина Тарантина.

В общей сложности на счету композитора музыка к 400 кинофильмам, дважды он получал премию «Оскар», как автор лучшей музыки к фильмам, девять раз становился лауреатом итальянской кинопремии «Давид ди Донателло», три раза номинировался на премию «Золотой глобус», шесть – BAFTA.