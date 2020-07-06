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Уоррен Баффет вкладывает 4 миллиарда долларов в газовую инфраструктуру

Москва, 06.07.2020

Энергетическое подразделение холдинга Berkshire Hathaway Inc, контролируемого одним из самых успешных мировых инвесторов миллиардером Уореном Баффетом, приобрела активы Dominion Energy Inc по транспортировке и хранению газа. В сделку на 4 миллиарда долларов вошли газопроводы протяженностью более 12 тысяч километров и мощности для хранения газа объемом 900 миллиардов кубических футов – компания Баффета покупает Dominion Energy Transmission, Questar Pipeline, Carolina Gas Transmission, 50% газотранспортной системы Iroquois и 25% экспортного СПГ-терминала Cove Point в Мэриленде, сообщило Reuters.

Кроме того, есть договоренность, что Berkshire перейдет долг компании-продавца в сумме 5,7 миллиарда долларов. Так что суммарно газовые активы обойдутся Баффету в 9,7 миллиарда долларов.

Dominion рассчитывала, что до 90% будущих операционных доходов будут поступать от коммунальных услуг.

Ранее в воскресенье Dominion и Duke Energy Inc сообщили, что они отказываются от своего 8-миллиардного проекта трубопровода Atlantic Coast Pipeline протяженностью порядка 965 километров. Газопровод должен был пройти от Атлантического побережья под популярной у туристов Аппалачской тропой, через Западную Вирджинию, Вирджинию и Северную Каролину.

Berkshire контролирует 91,1% Berkshire Hathaway Energy, которая владеет MidAmerican Energy, NV Energy и PacifiCorp utilities, трубопроводами природного газа, ветроэнергетическими активами и электроэнергетическими предприятиями в Великобритании и Канаде.

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