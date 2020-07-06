В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола

В Приморском крае началось строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер», сообщает пресс-служба «Росатомфлота». Уточняется, что строительство ведется на дальневосточной верфи «Звезда».

Сегодня, 6 июля, в городе Большой Камень состоялась первая резка металла ледокола для строительства. Заказчиком ледокола выступает «Росатом», в который входит корпорация «Росатомфлота». Исполнителем контракта в единственном числе стал судостроительный комплекс «Звезда», застройщиком – «Атомфлот». Планируется, что ледокол построят за семь лет и введут в эксплуатацию в 2027 году. Судну проекта 10510 присвоили название «Россия».

Как заявил генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка, «ледокол не имеет аналогов в мире».

«Это уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики», - рассказал руководитель.

Длинна судна будет составлять по проекту 209 метров, ширина 47,7 м, судно построят по проекту центрального конструкторского бюро «Айсберг». Ледокол будет оснащен атомной энергетической установкой РИТМ-400, паротурбинной установкой и системой электродвижения.