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В ВОЗ заявили о прекращении испытания трех препаратов против COVID-19

Москва, 06.07.2020
  • В ВОЗ заявили о прекращении испытания трех препаратов против COVID-19

ТАСС

Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении испытания трех препаратов от коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс». Речь идет о противомалярийном лекарственном средстве гидроксихлорохин и препаратах для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир, применяемых в комплексе для лечения пациентов с COVID-19.

Данные препараты не показали должной эффективности, лишь незначительно снижая или вовсе не влияя на смертность среди зараженных коронавирусом, говорится на сайте организации.

В заявлении подчеркивается, что приостановка испытаний затрагивает только линию международной программы Solidarity. При этом добавляется, что не исключено продолжение оценки действенности препаратов при лечении пациентов, которые лечатся на дому, или в качестве профилактики COVID-19.

Напомним, приостановка испытаний гидроксихлорохина произошла в конце мая после публикации исследования медицинским изданием The Lancet. ВОЗ объяснила решение необходимостью получить данные о безопасности использования препарата при лечении COVID-19. Уже 3 июня испытания были возобновлены.

Ранее сообщалось об исключении в России из списка лекарств, рекомендуемых Минздравом для лечения коронавирусной инфекции у детей, комплекса лопинавира плюс ритонавира. В ведомстве отметили, что препарат не доказал свою эффективность и безопасность. Помимо России его применяли в Китае, Иране и США. Ранее о бесполезности данного лекарства сообщили в Британии после проведенного исследования RECOVERY. Ученые заявили, что положительное влияние на больных коронавирусной инфекцией не доказано, также не получены данные об эффекте препарата на больных в тяжелом состоянии.

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