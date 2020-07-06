Вход/Регистрация Подписка

Великобритания ввела антироссийские санкции в связи с «делом Магнитского»

Москва, 06.07.2020

Внешнеполитическое ведомство Великобритании ввело индивидуальные антироссийские санкции в отношении лиц, связанных с «делом Магнитского».

Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб. Фигурантами «списка Магнитского» стали 25 граждан России, в том числе глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший руководитель СК при МВД РФ Алексей Аничин, следователь Олег Сильченко, бывший заместитель начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов, экс-заместитель главы Генпрокуратуры Виктор Гринь, сотрудник надзорного ведомства Андрей Печегин, судья Сергей Подопригоров, бывшая судья Елена Сташина, некоторые другие представители судебной власти, МВД, изоляторов «Бутырка» и «Матросская тишина», а также медицинские работники.

В отношение этих лиц введены ограничения с визами, а также заморожены активы в британских банках.

Кроме того, ограничительные меры введены против подданных Саудовской Аравии, которые причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи; граждан Мьянмы виновных, по мнению Великобритании в преследованиях народа рохинджа, а также властей Северной Кореи за содержание на территории этой страны лагерей для подневольной рабочей силы.Санкции вступают в силу немедленно.

Ранее сообщалось, что Британия намерена ввести санкции против граждан России и Саудовской Аравии. По словам главы МИД страны Доминика Рааба, фигурантам британского «списка Магнитского» будет запрещен въезд в Великобританию, а их счета в банках Соединенного Королевства будут заморожены.

Как отметчалось в местных СМИ, в списке будут значиться имена «исполнителей пыток, убийц и насильников». В «чёрный список» войдут россияне, которые причастны, по мнению британской стороны, к гибели юриста Сергея Магнитского в 2009 году.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Соединенные Штаты на пути к стратегической неуязвимости
    Вашингтон надеется гарантировать свое глобальное военное доминирование и обеспечить национальную безопасность практически от любых угроз
  2. Промышленность: глубокое падение и невиданные скачки
    Хуже всего показал себя привычный драйвер — сырье, где неблагоприятные факторы сошлись. Но в отдельных отраслях уже есть рост, причем это далеко не только медицинские товары. Прогнозы спада по итогам года разнятся довольно сильно
  3. Renault Kaptur как зеркало «турбо революции»
    Турбомоторы осваивают массовый сегмент авторынка: до России добрался обновлённая модель Renault Kaptur, которая выделяется турбированным двигателем, разработанной французской маркой совместно с германским концерном Daimler.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама