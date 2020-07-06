Великобритания ввела антироссийские санкции в связи с «делом Магнитского»

Внешнеполитическое ведомство Великобритании ввело индивидуальные антироссийские санкции в отношении лиц, связанных с «делом Магнитского».

Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб. Фигурантами «списка Магнитского» стали 25 граждан России, в том числе глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший руководитель СК при МВД РФ Алексей Аничин, следователь Олег Сильченко, бывший заместитель начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов, экс-заместитель главы Генпрокуратуры Виктор Гринь, сотрудник надзорного ведомства Андрей Печегин, судья Сергей Подопригоров, бывшая судья Елена Сташина, некоторые другие представители судебной власти, МВД, изоляторов «Бутырка» и «Матросская тишина», а также медицинские работники.

В отношение этих лиц введены ограничения с визами, а также заморожены активы в британских банках.

Кроме того, ограничительные меры введены против подданных Саудовской Аравии, которые причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи; граждан Мьянмы виновных, по мнению Великобритании в преследованиях народа рохинджа, а также властей Северной Кореи за содержание на территории этой страны лагерей для подневольной рабочей силы.Санкции вступают в силу немедленно.

Ранее сообщалось, что Британия намерена ввести санкции против граждан России и Саудовской Аравии. По словам главы МИД страны Доминика Рааба, фигурантам британского «списка Магнитского» будет запрещен въезд в Великобританию, а их счета в банках Соединенного Королевства будут заморожены.

Как отметчалось в местных СМИ, в списке будут значиться имена «исполнителей пыток, убийц и насильников». В «чёрный список» войдут россияне, которые причастны, по мнению британской стороны, к гибели юриста Сергея Магнитского в 2009 году.