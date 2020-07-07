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Акции дня: «Норникель» отыграл падение

Москва, 07.07.2020

Бумаги «Норникеля» выросли в цене по итогам дневной торговой сессии во вторник. Накануне они просели почти на -5%, а торги во вторник закончили, поднявший на +1,63% или до 18 558 рублей за акцию.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти на ТЭЦ в Норильске, которая принадлежит «дочке» «Норникеля», почти 150 млрд рублей , что составляет треть от прибыли компании по итогам 2019 года. Эксперты, опрошенные ТАСС, уверены, что компания справится с финансовой нагрузкой даже если компенсацию придется выплачивать в полном размере. В «Русале» (один из основных акционеров компании) размер штрафа назвали «беспрецедентным» и предложили созвать совет директоров «Норникеля» для обсуждения вопроса.

Пользовались повышенной популярностью также обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+2,48%), однако «префы» компании, следовали противоречивой динамике рынка и падали (-0,61%).

Индекс Мосбиржи  упал на -0,35% до 2825,21 пунктов. Индекс РТС напротив подрос: +0,06% до 1247,83 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:10 мск  составила 43,36 долларов за баррель (+0,60%). Российская валюта укреплялась – 71,34 рубля за доллар.

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