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Больше половины российских медиков не верят в официальную статистику по COVID-19

Москва, 07.07.2020
  • Больше половины российских медиков не верят в официальную статистику по COVID-19

ТАСС

Большинство российских врачей, наработавших опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, не верят в официальную статистику по количеству ковид-пациентов в стране, пишут «Ведомости». Опрос 502 медиков был проведен ФОМом и Левада-центром. Такой позиции придерживаются почти 60% респондентов. 49% из них считают, что занижена статистика по заболевшим и 47% уверены в занижении цифр по смертности. 11 % наоборот уверены, что официальные цифры завышены.

Только 23% опрошенных медиков верят в правдивость информации о числе заболевших. Помимо этого, в ходе опросов выяснилось, что 64% врачей считают недостаточными действия государства по выявлению заболевших и оснащению медучреждений. 44%респондентов полагают, что «не сделано практически ничего» для распределения нагрузки на медиков.

Также снизилась доля доверяющих статистике по коронавирусу россиян, которые по долгу службы связаны с медициной. В начале апреля официальным данным доверяли 58–59% респондентов, в июле этот показатель снизился до 46–47%.

При этом в ФОМе мнение медиков называют субъективным, поскольку «врачи чаще делают выводы, исходя из ситуации».

«Это увеличение нагрузки, перевод врачей в «красную зону», — и это плохо соотносится со снижением статистики», - считает аналитик ФОМа Ирина Осипова. Также в России по-своему ведут статистику по умершим, к примеру, если человек с диабетом умирает от коронавируса, то в заключении причиной смерти значится диабет, добавляет эксперт.

В России за сутки выявлено 6368 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Число летальных исходов за сутки составило 198.

«По данным на 7 июля в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6368, в том числе выявлено активно 1902 (29,9%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это самый низкий прирост в РФ больных коронавирусом, начиная с конца апреля. 1 июля было выявлено 6,5 тыс. новых случаев, в последующие дни июля прослеживался небольшой прирост в пределах 6,6 - 6,7 тыс.

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