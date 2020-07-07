Диета для дыхания

Здоровье легких сейчас актуально, как никогда. После трех месяцев карантина и перед возможной второй волной эпидемии COVID-19 все стремятся обезопасить себя от угрозы заражения. Единственное, что точно спасет от вируса — это соблюдения всех мер социального дистанцирования. Но кроме этого, оказалось, что хорошее состояние дыхательной системы может если не предотвратить заболевание, то, с большой вероятностью, облегчить протекание болезни.

Врач-пульмонолог Семен Котешев объяснил: «Если у вас здоровые легкие, это просто замечательно. Но это не дает вам иммунитет от COVID-19. Тут дело вот в чем: мы пока не знаем точно, почему дети легко переносят ковид. Но есть версии, что это из-за того, что их легкие просто изначально более здоровые. По такой же логике ковид переносить сложнее пожилым, у которых ослаблен иммунитет, и есть, наверняка, какие-то хронические заболевания. Исходя из этого, если легкие более здоровые, то, в теории, ковид перенести легче. Но тут, к сожалению, не существует никаких стопроцентных гарантий».

Особые опасения во времена пандемии возникают у астматиков, диабетиков и других людей с хроническими заболеваниями. «Если у вас астма, конечно, вы в группе риска, — рассказал Семен Котешев. — Я вам больше скажу, вы в группе риска, если у вас есть любые другие хронические заболевания, так как они ослабляют иммунитет. Иммунитет при астме сильно ослаблен кортизоном, на основе которого создаются некоторые препараты. Там еще спорят на счет этого, но то, что кортизон подавляет чувствительность бронхов — это точно. Поэтому те, кто принимает кортизон — в группе риска, но и маски им носить нежелательно, так как они затрудняют дыхание и там скапливаются бактерии. Такой парадокс».

Как для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, так и для здоровых, важно знать фундаментальные правила, которым надо следовать, чтобы поддерживать нормальное функционирование легких. О них рассказала Ксения Жданова, врач-педиатр, специалист по работе с астмой и ХОБЛ: «Понятно, что быстренько за пару месяцев вы свои легкие не исправите, если они в плохом состоянии. Тут не надо торопиться и думать о коронавирусе. У меня ушло пять лет, но я была страшным астматиком, а у всех ситуации разные, понятное дело».

Ее основным советом стал, конечно же, отказ от курения. Кальяны, электронные сигареты и другие курительные устройства также пагубно влияют на организм, как обычные сигареты. А пассивное курение некоторые специалисты считают даже более опасным. «Когда вы вдыхаете все эти вредные вещества, уменьшается площадь газообмена, поражаются легкие. Насколько я знаю, прямых доказательств того, что у курильщиков повышенный риск заражения коронавирусом нет, но риск получить болезнь легких у них в целом выше и вероятность осложнений большая».

Ксения Жданова подчеркнула важность сбалансированного питания. Самыми полезными, по ее словам, для легких являются антиоксиданты. Они содержатся в моркови, абрикосах, креветках и кунжуте, а больше всего — в крестоцветных и темно-листовых овощах. Не будут лишними цинк, магний и калий. Они также содержаться в кунжуте, а еще рыбе и некоторых овощах. Кроме этого, важно употреблять продукты, способствующие поддержанию иммунитета, например, содержащие витамин С. Для этого отлично подойдут цитрусовые, ягоды, капуста и перец.

Одним из основополагающих факторов, оказывающих влияние на здоровье легких, врач считает достаточное потребление воды: «Вы не представляете, как необходимо астматикам пить воду. Это буквально одно из самых важных правил». Достаточное потребление воды дает возможность регулировать водный баланс в бронхах, который нарушается при астме и из-за которого возникает одышка.

Вторым по важности фактором она назвала занятия спортом: «Физическая нагрузка тренирует и развивает легкие. Могу подтвердить это на личном опыте. Я начинала с простой лечебной физкультуры и старалась не пользоваться лекарствами — только если это было крайне необходимо. Когда легкие и так не работают почти, а при малейшей одышке вы используете лекарство, то состояние будет только ухудшаться. Я переборола себя в какой-то момент, и вот теперь, пять лет спустя, я могу спокойно бегать по сорок минут. Хотя у меня были очень тяжелые приступы астмы». Дыханию также способствует правильная осанка, которая восстанавливается при занятиях спортом. Но у интенсивных тренировок может быть и обратная сторона. Согласно исследованиям американского спортивного доктора Евы Карнейро, постоянные изнурительные упражнения наоборот ослабляют иммунитет. Поэтому случаи заражения корнавирусом среди профессиональных атлетов нередки.

Еще одна опасность кроется прямо у нас дома. «Бытовая химия очень вредна, – говорит Ксения, –Дышать ей почти также опасно, как курить. Иммунитет она не снижает, конечно, но ее влияние на легкие пагубно. Я, как астматик, всегда мою полы в перчатках и медицинском респираторе». Возможно, такие серьезные меры предосторожности не всегда обязательны, но с бытовой химией действительно нужно быть аккуратней. Согласно последним исследованиям норвежского ученого Оистайна Свейнса, у 80% уборщиц, которые приняли участие в сборе данных, выявлено хоть какое-то повреждение легких. Опять возникает парадокс. У многих аллергия на пыль, и в любом случае, грязь в доме может провоцировать развитие бактерий и пагубно влиять на здоровье. Но и убираться оказалось так же вредно.

Самой большой проблемой, связанной, как с коронавирусом, так и с другими респираторными забеливаниями, является состояние экологии наших городов. Исследования Вашингтонского университета показывают, что с увеличением парникового эффекта, а с ним озона в атмосфере, воздух в городах становится буквально ядовитым. Ученые также считают загрязнение воздуха причиной появления астмы и других хронических заболеваний у детей. Если раньше эмфизему и рак легких связывали исключительно с курением, то по последним данным университета, четверть пациентов с раком легких никогда не курили, но большинство из них жили в мегаполисах как минимум пять лет. Остается надеятьтся, что поездки на природу и растения дома хоть немного смягчат неблагоприятные последствия городской жизни.

Семен Коташев подытожил: «Вообще, ковид – это вирус 21 века. Мы живем в городах, вдыхаем все эти выхлопные газы и дым от курения, плохо питаемся. Я думаю, сейчас не так много людей, у которых были бы безупречно здоровые легкие. И мы сами виноваты, что выбираем такой образ жизни. Конечно, медицина прогрессировала, но, кто знает, может, если коронавирус появился бы лет двести назад, то его бы даже не заметили, так как легкие у всех тогда были гораздо здоровее».