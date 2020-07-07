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Иран сократил нефтедобычу до минимума за 40 лет

Москва, 07.07.2020

Иран сократил добычу нефти до минимума за последние 40 лет.

Снижение произошло, так как резервуары для хранения сырья, а также судна-хранилища почти полностью заполнены из-за резкого падения экспорта и снижения объёмов переработки «чёрного золото», что было вызвано пандемией коронавируса COVID-19, передаёт Reuters.

По данным агентства, которео ссылается на свои источники, в июне добыча сырья в Иране составила всего 1,9 млн баррелей, что является половиной от уровня добычи в стране в 2018 году. Вместе с добычей существенно сократилась и переработка нефти. В частности, в мае нефтепереработка снизилась до 1,4 млн баррелей в день с 1,5 млн в день в апреле. При этом в начале года этот показатель составлял почти 2 млн баррелей.

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