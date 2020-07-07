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TikTok покинет Гонконг

Москва, 07.07.2020
#Технологии
#социальные сети

Китайская медиа-компания TikTok сообщила о том, что покинет Гонконг после того, как Китай ввел новой закон безопасности в городе. «В связи с последними событиями, мы решили прекратить работы нашего приложения в Гонконге», ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­— сообщила пресс-служба компании порталу BBC.

По заявлению TikTok, они планируют покинуть китайский мегаполис уже через пару дней. К ним присоединились такие крупные социальные сети, как Facebook, Telegram и Twitter, которые также не согласны с действиями китайского правительства. Google и WhatsApp внесут некоторые изменения в работе с гонконгским офисом для защиты информации пользователей.

Новый закон в Гонконге дает государству почти неограниченные права на доступ и использование информации в интернете. Формально, акт был создан для преследования терроризма, диверсии и сговора с иностранными государствами, но, по сути, он ограничивает любую свободу слова и другие гражданские права. Наказанием за несоблюдение нового закона может стать пожизненное заключение в тюрьме.

Стратегический ход TikTok был сделан во многом для того, чтобы восстановить международный имидж компании. Из-за ее китайских корней социальную сеть неоднократно обвиняли в сотрудничестве с китайским правительством и передаче им информации пользователей. А из-за запрета приложения в Индии, в связи с конфликтом на границе, TikTok может потерять миллиарды долларов, поэтому международный рейтинг для них стоит сейчас на первом месте.

В своем официальном заявлении они сообщили: «Для нас самым главным приоритетом является продвижение безопасного и защищенного использования нашего приложения. Мы никогда не передавали данные китайскому правительству и никогда не сделаем это в будущем».

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