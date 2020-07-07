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Китаю не дают покоя Гималаи

Москва, 07.07.2020
Еще не разрешив пограничный конфликт с Индией, КНР ввязалась в новый - с Бутаном. Как считают политологи, все взаимосвязано - таким образом Пекин пытается надавить на Дели.
#Пограничныe конфликты
#Мир
  • Китаю не дают покоя Гималаи

Для того, чтобы разрешить конфликт с Индией в свою пользу, Пекин готов додавить в территориальном споре и союзника Дели - Бутан

Manish Swarup/AP/TASS

К счастью, серьезного военного конфликта в высокогорном Ладакхе между индийскими и китайскими военными все же удалось избежать. Пекин и Дели начали отвод войск из Ладакха, где в прошлом месяце произошло очередное обострение территориального спора между Китаем и Индией с многочисленными жертвами с обеих сторон.

Однако отводом войск территориальный конфликт в Ладакхе, к сожалению, не закончился и плавно перетек в китайско-бутанский территориальный пока еще спор. При помощи притязаний на территорию заповедника Сактенг, расположенного на востоке крошечного гималайского королевства, недалеко с индийским штатом Аруначал-Прадеш, местом июньского китайско-индийского конфликта, Пекин пытается, по мнению политологов, надавить на Дели. Напомним, в КНР этот Аруначал-Прадеш считают китайской территорией и называют Южным Тибетом.

Китай впервые включил восточные районы Бутана в территориальные споры с королевством. Во внешнеполитическом ведомстве Китая утверждают, что китайско-бутанская граница никогда не была делимитирована, то есть официально проведена и утверждена.

«Уже много лет идут споры о восточных, центральных и западных районах», - подчеркивают в МИД КНР.

В июне Китай попытался остановить финансирование заповедника Сактенг Глобальным экологическим фондом (GEF) при Программе развития ООН на том основании, что территория заповедника является спорной. Бутан опроверг утверждения Пекина, и бутанский заповедник был включен в программу финансирования GEF.

Тхимпху, столица Бутана, заявила официальный протест по поводу китайских утверждений в посольство КНР в Дели, потому что Китай и Бутан не имеют дипломатических миссий на территории друг друга, но нота была оставлена без внимания.

Пекин пытается интернационализировать спор с Бутаном из-за заповедника Сактенг, площадь которого составляет 750 квадратных километров, и таким образом лишний раз надавить на Дели, потому что Индия является союзником Бутана. Если дело дойдет до силового решения, то Дели, чтобы не потерять лицо, придется вмешаться на стороне Тхимпху, что приведет к дальнейшему обострению отношений с Поднебесной.

Кстати, китайские СМИ и ученые обвиняют Индию в том, что между Пекином и Тхимпху до сих пор нет дипломатических отношений. В Пекине утверждают, что два десятилетия назад Китай и Бутан практически согласовали границу и были готовы подписать соглашение, однако его заключению помешал индийский фактор, играющий в политике гималайского королевства большую роль. Китайцы считают, что Тхимпху отказался подписывать соглашение из-за давления Дели.

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