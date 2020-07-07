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Курс доллара: Сбербанк предрек отскок рубля

Москва, 07.07.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: Сбербанк предрек отскок рубля

Сергей Коньков/ТАСС

Несмотря на падение рубля, курс которого снижается на сегодняшних торгах Мосбиржи, аналитики Sberbank CIB считают, что в ближайшее время национальная валюта сумеет вернуться к отметке в 70,00 руб за доллар.

Пока же, по данным на 13:45 мск курс доллара составляет 72,073 руб., прибавив по сравнению с закрытием понедельника 0,34%. Евро торгуется по 81,26 руб. (+0,04%).

Напомним, в понедельник рубль резко отреагировал на угрозы о новых санкциях, которые пришли из Великобритании. Позже они обрели официальный характер. Вечером 6 июля глава МИД Соединённого королевства Доминик Рааб объявил персональные ограничительные меры против наших соотечественников, которые, по мнению Лондона, причастны к гибели в 2009 году юриста Сергея Магнитского.

Ещё более негативное влияние на курс рубля оказывает решение российского Минфина сократить в июле в 1,6 раза объём продажи валюты в рамках бюджетного правила по сравнению с предыдущим периодом.

Кроме того, солидное давление на национальную валюту оказывает начало периода выплат дивидендов отечественным компаниями. На этом фоне зарубежные держатели акций стали конвертировать дивиденды в валюту, что в свою очередь вызвало повышенный спрос на доллар и евро.

С этим согласны и большинство экспертов. В частности, Богдан Зварич из Промсвязьбанка ещё до начала торгов отмечал, что на курс рубля будут влиять внутренние факторы.

«Речь идёт о серьёзном снижении объёмов продажи валюты по бюджетному правилу. Дело в том, что в период с 8 июля по 6 августа 2020 года они составят 125,6 млрд руб. Если посчитать, то это соответствует суточному объёму в 5,7 млрд руб., что существенно меньше продаж валюты, которые сейчас составляют 10,2 млрд руб. В этой связи высока вероятность, что инвесторы продолжат отыгрывать снижение поддержки российской валюты со стороны данного фактора. Это и приведёт к падению курса рубля», – говорил эксперт. 

Однако в Сбербанке считают, что рубль уже в ближайшей перспективе сможет сделать отскок, вернувшись к 70,00. Как пояснили свой прогноз аналитики крупнейшей кредитной организации страны, если недавний всплеск спроса на иностранную валюту закончится, то и рубль постепенно сможет восстановиться к прежним уровням, а произойдёт это уже в ближайшие дни.

При этом в Сбербанке подчеркнули, что негативная динамика в рисковых активах, которая пока наблюдается на рынках, а также коррекция после вчерашнего роста рубля, сегодня может стать препятствием для укрепления курса рубля. Поэтому сегодня, по мнению аналитиков Сбербанка, российская валюта будет торговаться выше 72,00 руб.

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