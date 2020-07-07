Курс доллара: для рубля приготовили очень плохую новость

В первый день новой рабочей недели рубль подешевел к основным резервным мировым валютам. По данным на 19:00 мск курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 71,68 руб., что на 31 коп. выше уровня закрытия торгов пятницы. В это же время евро стоил 81,05 руб., прибавив с последних торгов 75,5 коп. При этом в моменте доллар поднимался до 72,08 руб., что стало максимумом с 22 мая, а евро – до 81,49 руб. – максимальный показатель с 4 мая.

По мнению экспертов, нацвалюта днём в понедельник резко отреагировала на санкционные угрозы из Великобритании, которые позже обрели официальный характер. Вечером 6 июля глава британского МИД Доминик Рааб объявил персональные ограничительные меры против россиян, которые причастны, по мнению Лондона, к гибели в 2009 году юриста Сергея Магнитского.

Фигурантами «списка Магнитского» стали 25 наших соотечественников, в том числе глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Согласно комментарию Рааба, «новые санкции должны помочь Великобритании использовать новые полномочии для въезда в страну причастным к грубым нарушениям прав человека». Он уточнил, что позже этот список будет расширен фамилиями людей, причастных к коррупции, притеснению журналистов, а также оскорблении людей из-за их религиозных убеждений.

Однако более негативное влияние на нацвалюту будет оказывать решение Минфина РФ в июле в 1,6 раза сократить объем продажи валюты в рамках бюджетного правила по сравнению с предыдущим периодом. Также оказывает давление на рубль начало периода выплат дивидендов российскими компаниями. На этом фоне зарубежные держатели акций стали конвертировать дивиденды в валюту, что в свою очередь вызвало повышенный спрос на доллар и евро.

В итоге, американская и европейская валюты всю первую половину вчерашнего дня шли вверх. Однако к вечеру рубль отыграл значительную часть потерь. Национальную валюту спасли от обвала позитивные сигналы с внешних рынков, а также спрос на риск со стороны глобальных инвесторов, которые сосредоточили своё внимание на перспективах введения новых стимулирующих мер мировых экономик.

Также положительно повлияли на восстановление курса рубля новости относительно перспектив создания вакцины против коронавируса COVID-19 и цены на нефть марки Brent, которые росли весь вчерашних день. Так, на Лондонской бирже «чёрное золото» этого сорта подорожало до 43,08 долл. за бочку (+0,65%). А вот контракты на нефть WTI на Нью-Йоркской бирже подешевели до 40,56 долл. за баррель (-0,22%).

Между тем, Гельды Союнов из УК «Промсвязь» всё равно считает, что у рубля не очень много шансов на то, чтобы в ближайшее время противостоять доллару и евро.

«Да, вчера к концу основных торгов на Мосбирже рубль стал понемногу восстанавливать утраченные позиции на фоне падения корзины валют DXY, которая рухнула до минимальных показателей за последние 10 дней в ожидании новых денежных вливаний со стороны Федрезерва США. Впрочем, это вряд ли поможет рублю устоять в валютных парах, тем более, что мы ожидаем снижения мировых цен на нефть. Если сегодня стоимость одной бочки Brent не сможет подняться выше отметки в 44,00 долл., то за этим последует падение котировок, которое потянет за собой и рубль. В этой связи мы прогнозируем, что до конца рабочей недели российская валюта будет торговаться в коридоре 72,00-73,00», – предположил Союнов.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка также полагает, что рублю ничего хорошего на этой неделе не светит. По его мнению, на его курс продолжит влиять санкционная риторика, теперь уже со стороны США, а также внутренние факторы.

«Под внутренними факторами я имею ввиду существенное снижение объёмов продажи валюты по бюджетному правилу, которые в период с 8 июля по 6 августа составят 125,6 млрд руб. А это соответствует суточному объёму 5,7 млрд руб., что значительно меньше нынешних продаж валюты, которые составляют сейчас 10,2 млрд руб. Поэтому есть вероятность, что игроки продолжат отыгрывать снижение поддержки рубля со стороны данного фактора, что и приведёт к падению его курса минимум за отметку в 72,00», – резюмировал эксперт.