Минкомсвязи разработало систему слежки за больными коронавироусом и их окружения по мобильным телефонам

В Минкомсвязи заявили, что ведомство разработало программу, которая поможет отслеживать по геолокации местонахождение смартфонов не только больных коронавирусом, но и определять круг их общения в предыдущие две недели.

«Исходными данными для функционирования системы отслеживания являются данные Минздрава России о номере абонента подвижной радиотелефонной связи, зараженного COVID-19», - говорится в пояснительной записке нового регламента. Уточняется, что вычисляться будут при помощи специальных алгоритмов абоненты, находившиеся в одной геопозиции с больным коронавирусом и имеющие с ним постоянный мобильный контакт ранее.

Данный перечень будет анализироваться, после чего совмещаться во времени для вычисления совместного нахождения абонентов, а также особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода.

«В результате будет сформирован список абонентов, которые могли заразиться COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим», - говорится в документе.

Полученные данные Минкомсвязи будет рассылать «в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД России и Минздрав России».

В ведомстве утверждают, что данные меры не повлекут за собой социально-экономических, финансовых и других последствий.