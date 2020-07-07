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Обновлена статистика за сутки по заболевшим коронавирусом в мире

Москва, 07.07.2020
  • Обновлена статистика за сутки по заболевшим коронавирусом в мире

ТАСС

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса в мире по данным утра 7 июля насчитывается 11,59 миллиона человек, заразившихся коронавирусом. Больные выявлены в 188 странах, говорится на сайте проекта.

По точным данным в мире заболело 11 593 181 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 173 тысяч. Общее число летальных исходов составило 537 504 инфицированных, более 6,3 миллиона человек выздоровели.

На первом месте антирейтинга по количеству заболевших находятся США, где число инфицированных приближается к трем миллионам - более 2,94 миллиона зараженных. На второй строчке по-прежнему Бразилия, где заразились инфекцией 1,6 миллиона человек. На третьей позиции Индия (697,4 тысячи), опередившая 6 июля Россию, которая закрепилась на четвертой строчке (687,9 тысячи). На пятом месте Перу (305,7 тысячи). В десятке рейтинга  -  Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран. Наибольшее число смертельных исходов в США - 130 284 человека. При этом самая высокая смертность в мире от COVID-19 отмечена в странах Европы наиболее пострадавших от эпидемии – более 10% от общего числа инфицированных.

По данным на 6 июля в России зафиксировано 687 862 случаев коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в стране выявлено 6 611. Данный показатель оказался самым низким за последние два месяца, что говорит об устойчивом снижении прироста заболевших COVID-19 в РФ.

С 6 июля России опустилась на четвертую позицию в рейтинге заболевших коронавирусом в мире, пропустив вперед Индию, в которой согласно данным Университета Джонса Хопкинса, составляет более 24 тыс. случаев. А общей сложности в стране выявлено за все время эпидемии 697,4 тыс. случаев.

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