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Онищенко заявил, что власть не имеет право больше ничего запрещать в связи с коронавирусом

Москва, 07.07.2020

По мнению депутата Госдумы, академика РАН, экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, коронавирусная инфекция вернется осенью, но власти уже не будут в праве вводить ограничения в этой связи.

По его мнению, осенью прослойка с иммунитетом к коронавирусу станет больше, а летом свою роль должен сыграть ультрафиолет, который повышает сопротивляемость организма к инфекциям.

«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период», - рассказал Онищенко «Интерфаксу». Он добавил, что даже в случае возвращения коронавируса «власть точно не имеет права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться». Онищенко считает, что экономические потери, которые страна получила в результате самоизоляции, должны подсчитать специалисты. Также необходимо «на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения».

Онищенко сообщил, что по некоторым исследованиям примерно 30% людей, вынужденных сидеть на самоизоляции, находились на грани психического срыва.

При этом парламентарий отметил, что сегодня в России большинство не соблюдает масочный режим, а чтобы не бояться новой самоизоляции необходимо вести «себя культурно».

Ранее Онищенко заявлял, что не стоит опасаться второй волны коронавируса, а осенью будут регистрироваться только отдельные случаи инфекции.

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