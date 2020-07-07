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Правительство будет субсидировать лизинг российских автомобилей

Москва, 07.07.2020
#Авто

Как сообщает РИА Новости, правительство запускает программу «Доступная аренда», в рамках которой арендодатели и каршеринговые компании смогут получить скидку до 25% на приобретение автомобилей. По сообщению кабмина, постановление уже подписал премьер министр Михаил Мишустин.

«Речь идет о предоставлении скидки на авансовый платеж по договору операционного лизинга до 25% стоимости транспортного средства. Ее в рамках программы "Доступная аренда“ лизинговым компаниям субсидирует государство», — говорится в сообщении.

Субсидирование смогут получить граждане и предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Также на скидку смогут претендовать компании, планирующие предоставлять приобретаемую в лизинг технику в дальнейшую аренду, например, в рамках каршеринга.

Важное условие участия в программе заключается в том, что приобретаемый автомобиль должен быть произведен в России. По расчетам правительства только в 2020 году благодаря «Доступной аренде» получится реализовать до 14 тысяч транспортных средств отечественного производителя.

В лизинг можно будет взять любое транспортное средство, варьироваться будет только скидка. Для легковых машин максимальная скидка составит 350 тысяч рублей, для легких коммерческих – 500 тысяч рублей, а для остальных – 900 тысяч. Минимальный срок действия договора аренды должен составить при этом не менее полутора лет.

Кабмин добавил, что уже существует программа с опцией для малого и среднего бизнеса, по которой в рамках финансового лизинга дается скидка 10%, а «Доступная аренда» лишь дополняет существующий механизм.

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