Праздник Драконьих лодок: Экономика Китая резко ускорилась

Под воздействием эпидемии новой короновирусной пневмонии цепочка поставок в Китае была прервана, операционный денежный поток сократился, давление на различных участников рынка было огромным, а паника распространялась колоссально быстрыми темпами.

В результате суммарный темп роста добавленной стоимости в промышленности в январе-феврале 2020 года составил -13,5%. В феврале индекс PMI резко снизился до 35,7%, что было самым низким значением за все время открытых данных в Китае. В первом квартале ВВП страны снизился на 6,8% в годовом исчислении, что стало самым большим падением со времени реформ открытости, а инвестиции, потребление и экспорт зафиксировали двузначные отрицательные показатели.

Столкнувшись с такой мрачной ситуацией, стало понятно, что в случае непринятия мер для своевременного возобновления работы финансового рынка, снижения затрат на корпоративное финансирование и ослабления давления денежных потоков со стороны действующих организаций, последствия будут невообразимыми. В связи с этим Народный банк Китая отреагировал молниеносно и предпринял многочисленные меры:

коэффициент резервирования депозитов был снижен в три раза;

общая сумма долгосрочных средств, предоставленных финансовым учреждениям, составила около 1,75 трлн юаней;

были приняты и структурные меры для увеличения специального льготного рефинансирования на сумму 1,8 трлн юаней, чтобы финансовые учреждения поддержали корпоративное финансирование.

В начале этой недели Шанхайский фондовый индекс подскочил после открытия, закрывшись на 3300 пунктов выше, показав рост на 5,71% за день, достигнув нового максимума более чем за два года. Shenzhen Component Index в Шэньчжэне и индекс ChiNext также выросли и оба достигли нового максимума почти за четыре года, а оборот двух городов (Шанхай и Шеньчжень) превысил 1,5 триллиона юаней, приблизившись к пиковому значению в 2015 году.

Важная причина роста фондового рынка заключается в том, что Китай взял на себя инициативу в борьбе с эпидемией, тем самым получив признание A-акций иностранными инвесторами. Статистика показывает, что после чистого оттока средств в размере 67,9 млрд юаней в марте, апрель все вернул на свои места. По состоянию на 3 июля чистый приток составил 166 млрд юаней.

Однако самой важной причиной, связанной с долгосрочным трендом акций типа-А, по-прежнему остаются фундаментальные основы экономики Китая.

30 июня, перед началом текущего раунда индекса Шанхайской фондовой биржи, Национальное бюро статистики опубликовало ряд экономических данных за июнь, показывающих, что экономика Китая демонстрирует признаки ускорения процесса восстановления.

Например, в июне официальный производственный индекс PMI составлял 50,9%, что на 0,3 процентных пункта выше предыдущего значения; индекс производства оставался на высоком уровне в течение четырех месяцев подряд и в дальнейшем увеличился до 53,9%. Ожидается, что добавленная стоимость будет расти. Индекс новых заказов восстановился на 0,5 процентных пункта до 51,4% в июне, а индекс новых экспортных заказов резко вырос на 7,3 процентных пункта до 42,6%, что свидетельствует о значительном улучшении внутреннего и внешнего спроса.

Однако будет интересным еще один аспект, показывающий последствия эпидемии для Китая. В завершение красивого трехдневного Праздника драконьих лодок Министерство культуры и туризма сообщило оценку внутреннего туризма. Количество поездок граждан составило 48,8 млрд, а доходы - 12,3 млрд юаней. Если сравнивать эти показатели с 2019 годом, то число поездок было почти в два раза больше - 95,9 млрд, а доходы втрое выше - 39 млрд юаней.

Оценивать последствия для Китая можно будет ближе к концу года, когда перестанет ощущаться эффект мер поддержки и пройдет первая стадия восстановления.