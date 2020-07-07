Прогноз погоды: синоптики предупредили россиян об опасном июле

По прогнозу синоптиков, июль 2020 в России будет дождливым и богатым на опасные природные явления. Об этом, в частности, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, несмотря на сложившиеся стереотипы, что осадков больше всего выпадает осенью, нынешний июль станет одним из самых дождливых за всю историю метеонаблюдений.

Одновременно с этим серьёзный дискомфорт жителям Русской равнины доставят сильная жара, повышенный индекс ультрафиолетового излучения (УФИ) и природные пожары. А столкновение горячих и холодных воздушных масс может привести к образованию разрушительных ураганов, выпадению мощных ливней с градом, а также грозовых раскатов и молний.

Погода в Москве в июле. Точный прогноз синоптиков

Опасная погода до конца июля будет держаться в Москве. Уже на этой неделе в столичном регионе, где сещё сегодня наблюдалась сильная жара, пройдут обильные и продолжительные дожди, прогремят грозы, но зато станет немного свежее, что очень порадует тех, кто тяжело переносит сильную жару.

В целом же, как минимум до середины второго календарного месяца лета климатическая ситуация в столичном регионе будет характеризоваться частыми сменами солнечной ясной погоды с температурным фоном плюс 30 и выше на пасмурную дождливую с мощными ливнями и опасными природными явлениями.

В 20-х числа июля в регион вторгнется очередной антициклон, который доставит сюда новую порцию горячего воздуха. Но ближе к началу августа небесная канцелярия в очередной раз обрушит на Москву и область проливные дожди, грозы и шквалистый ветер.

Прогноз погоды на июль в Крыму

Опасная погода уже сейчас наблюдается в Крыму, который в буквальном смысле этого слова плавится от жары. В частности, в Симферополе почти всю эту неделю будет плюс 32-34, в Евпатории – плюс 33-35 в Балаклаве – 35-36, в Керчи плюс 36-37.

При этом завтра почти на всей территории полуострова, а также в Севастополе летний зной уйдёт на временный перерыв – климатическую обстановку освежит ливень, грозы, град, сильный ветер до 25 метров в секунду. При этом резко понизится и температура воздуха – сразу на 8-10 градусов.

Как предупреждают спасатели, такие погодные условия очень опасны, так как они могут привести к возникновению ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи. Впрочем, непогода станет временным явлением для Крыма. Уже в четверг почти повсеместно на полуострове вновь ярко будет светить солнце, а столбики термометров к выходным превысят отметку в 30 градусов.

В 20-х числах июля в Крыму ожидается очередной шторм на Чёрном и Азовском морях. Поэтому тем, кто собирается провести в этот период свой отпуск в Ялте или Керчи, следует внимательно следить за метеосводками и предупреждениями МЧС.

Погода в июле в других регионах России

Опасная погода до конца июля сохраниться также и в других регионах страны. Сильные дожди, грозы, молнии и мощные порывы ветра стоит ждать жителям Тверской и Ярославской областей, Забайкалья и Ямало-Ненецкого автономного округа, Хабаровского края и Архангельской области.

По словам метеорологов, предвестником ухудшения погодных условий в этих регионах станет резкая смена температурного фона, когда столбики термометров будут резко падать от аномально высоких значений сразу на 10 градусов.

Как пояснили специалисты, в это время будет происходить столкновение холодного воздуха с тропическим, в результате чего станут формироваться сильные восходящие потоки. Именно они, как подчёркивают синоптики, и станут причиной появления мощно-кучевых облаков, которые и приведут к проливным дождям, граду и ураганам.

Именно такая ситуация прогнозируется в июле сразу в нескольких регионах Центрального федерального округа, таких как Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Курская и Воронежская области. Здесь в середине июля почти 40-градусная жара может завершиться ураганом.

Есть вероятность опасных природных явлений также на Урале и в Сибири. Кроме того, здесь высокая вероятность природных пожаров и разлива рек.

Синоптики предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения в июле

Ещё одна очень серьёзная опасность, которая ожидает россиян в этом месяце, повышенный индекс ультрафиолетового излучения (УФИ). По данным синоптиков, в июле на большей части территории страны он будет высоким и составит 6-7 баллов.

При этом даже, когда индекс станет держатся в пределах 3-5 уже потребуется специальная защита. Если же он выше, то рекомендуется с 12:00 до 16:00 вообще не выходить на улицу, а если без этого обойтись нельзя, необходимо оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами, головные уборы и обязательно пользоваться солнцезащитным кремом.

Как предупреждают медики, чрезмерное воздействие УФИ может провоцировать солнечные ожоги, даже рак кожи, вызывает ускоренное старение, приводит к болезням глаз. Уязвимы перед вредным действие УФ-лучей дети и подростки, так как юная кожа наиболее чувствительна к воздействию солнца.

В группе риска находятся также люди всех возрастов со светлой кожей, пожилые граждане, а также те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.