Прогноз погоды в Москве: ливень, град и сильный ветер

Жара, которая сейчас накрыла Москву и Подмосковье, продержится в столичном регионе недолго. Уже в середине этой недели москвичей ждёт резкое изменение погоды. Например, завтра на смену солнечной климатической обстановке придёт облачность, ливень, град и сильный ветер. А в четверг столбики термометров опустятся почти до осенних плюс 13 ночью и до плюс 20 – днём.

Погода в Москве 7 июля. Прогноз синоптиков

Пока же весь столичный регион продолжает находиться на периферии антициклона, который формирует солнечную погоду с повышенным температурным фоном.

Однако во второй половине дня 7 июля, при переменной облачности местами прольются кратковременные дожди, возможна гроза. Это немного остудит воздух, который минимум до 16:00 мск станет прогреваться до плюс 28-31, по области до плюс 26-32. Таким образом, температурный фон в регионе сегодня будет выше нормы сразу на 5-8 градусов.

Также во вторник, 7 июля прогнозируется южный ветер, скорость которого составит 3-8 метров в секунду. При грозе его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха – 50%.

По оценкам медиков, погода с такими ярко выраженными признаками термического дискомфорта, как духота и перегрев, значительно повышает риск обострения и ухудшения самочувствия лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ослабленных и перенесших различные заболевания, с проявлениями хронической кислородной недостаточности.

При этом для людей с повышенной метеочувствительностью, а также сниженными или нарушенными механизмами термоадаптации такая погодная аномалия является серьёзным стрессом и толчком для обострений или ухудшения общего состояния.

Как подчёркивают специалисты, длительное пребывание на солнце противопоказано людям с проблемами щитовидной железы и эндокринными заболеваниями, возможны осложнения и со стороны кожи - солнечная крапивница, фотодерматозы, кератозы, солнечные конъюнктивиты и некоторые другие.

Прогноз погоды в Москве на 8-9 июля

Летний зной, накрывший столицу в среду, сменится резким похолоданием. Согласно прогнозу синоптиков, днём 8 июля на Москву и Подмосковье обрушится сильный дождь, а воздух остынет до плюс 23-25. В ночь на четверг, 9 июля регион пересечёт холодный циклон, который выльет на Москву и область новую порцию небесной влаги.

Ухудшение климатической обстановки будет сопровождаться не только мощными ливнями и градом, а также грозами и штормовым ветром с порывами от 20 метров в секунду и даже выше, а столбики термометров опустятся до плюс 13.

Днём 9 июля также будет прохладно и пасмурно. По данным метеорологов, температура в светлое время суток составит плюс 19-21. Таким образом, четверг окажется самым холодным днём этой недели, хотя средняя суточная температура воздуха будет всего на несколько градусов ниже нормы.

Погода в Москве в пятницу и выходные. Точный прогноз синоптиков

Начиная с пятницы погода в московском регионе снова начнёт меняться. Так, по прогнозу синоптиков, 10 июля будет ещё свежо – плюс 22-23, но при этом станет солнечно и обойдётся без осадков.

В субботу, 11 июля атмосферный фронт из Атлантики принесёт в Москву тёплый влажный воздух. Днём при переменной облачности ожидается плюс 26-28, местами пройдут осадки и прогремят грозы.

В воскресенье, 12 июля дождь уже будет более сильным, а кучевые облака не позволят солнцу прогреть воздух выше плюс 24-25.