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Россияне не спешат на отечественные курорты из-за их дороговизны

Москва, 07.07.2020
  • Россияне не спешат на отечественные курорты из-за их дороговизны

Из открытых источников

66% наших соотечественников заявили, что стоимость поездок по стране очень высокая, а со временем будет возрастать еще больше, говорится в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, имеющимся в распоряжении «Ленты.ру». Из-за данного фактора туристы не спешат бронировать билеты на путешествия по России. Из общего числа опрошенных поездки на июль – август по России запланировали 14,5% респондентов. Еще 39% ожидают снижения стоимости на авиабилеты. 63,6% россиян сообщили, что не готовы отправиться в отпуск в одиночку и намерены распланировать отпуск с семьей.

В ходе опроса выяснилось, что самым популярным направлением у россиян является Краснодарский край из-за более доступных цен, чем в других регионах.

В июне сообщалось, что в ходе опроса россияне сообщили о разочаровании в отдыхе на отечественных курортах из-за дороговизны. Только 37 % наших соотечественников планирую забронировать туры в ближайшее время на Черное море. Два месяца назад о такой готовности сообщали 49% опрошенных.

Напомним, 1 июля в России начался полноценный курортный сезон, сроки которого сдвинулись из-за карантина на фоне коронавируса. На сегодня только 67 регионов заявили о готовности принимать туристов.

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