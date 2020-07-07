РЖД получили высокую награду за ответственное инвестирование

В этом году отмечены заслуги ОАО «РЖД», которое первой из российских компаний продемонстрировало наилучшие результаты в развитии рынка «зеленых» облигаций.

В мае 2019 года РЖД разместили облигации на 500 млн евро со сроком погашения 8 лет, став первым эмитентом из России и СНГ, вышедшим на публичный рынок ответственных инвестиций. Ставка купона составила 2,2% - самая низкая в истории размещений российских эмитентов в евро. «Книга заявок на пике составила почти 1,8 млрд евро», - рассказывал тогда Андрей Соловьев, глава управления рынков долгового капитала компании «ВТБ Капитал», выступившей одним из организаторов размещения.

Поступило свыше 130 заказов от инвесторов, преимущественно европейских, что эксперт назвал «рекордным для транзакции российского эмитента, деноминированной в евро». Планировалось, что вырученные средства РЖД направят на приобретение электровозов или электричек. В частности, перевозчик закупил скоростные пассажирские «Ласточки». «Дебютная» сделка РЖД, по словам Соловьева, «вывела Россию на динамично растущий рынок подобных инструментов и открыла дорогу новым российским эмитентам».

Уже в этом году, в марте, холдинг, так же первым из российских компаний, разместил бонды в швейцарских франках объемом 250 млн с купоном 0,84%. Эксперты почитали сделку удачной, учитывая сложную ситуацию на рынке. Недавно директор Climate Bond Initiative Шон Кидни приводил данное размещение РЖД в пример, оценивая перспективы привлечения иностранных средств в «зеленые» проекты российских компаний. «Из моих разговоров с потенциальными инвесторами могу сказать, что они готовы серьезно рассматривать инвестиции в «зеленые» облигации российских эмитентов, даже если в целом не склонны к сотрудничеству с русскими», - отметил Кидни.

Привлекательность «зеленых» проектов РЖД эксперты связывают с традиционной экологичностью железнодорожного транспорта. Тем не менее холдинг считает «зеленые» инвестиции одним из самых перспективных направлений в развитии компании. Об этом в частности, гендиректор – предправления РЖД Олег Белозёров говорил на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, лидерство компании в области безопасности, энергоэффективности и экологичности подтверждается международными организациями. «Допустим, по безопасности наш индекс выше на 22% среднемирового. Мы стали победителями конкурсов лидеров природоохранной деятельности», - приводил примеры Белозёров. Именно эти преимущества, считает глава РЖД, дают компании «дополнительные финансовые возможности», в том числе при размещении «зеленых» бондов: «То есть вот такая взаимосвязь, экологичность, чистота позволяют нам использовать уникальные механизмы».

Только в текущем году вложения холдинга в мероприятия по охране окружающей среды, направленные на повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, превысят 4 млрд рублей. Эти средства в том числе пойдут на озеленение территорий, борьбу с вредными выбросами в атмосферу, раздельный сбор и переработку отходов, финансирование энергосберегающих программ и т.д.

Комментируя получение РЖД премии Green Bond Pioneer Awards, первый заместитель генерального директора монополии Вадим Михайлов отметил, что компания с 2009 года реализует экологическую стратегию и регулярно обновляет ее. «Размещение «зеленых» облигаций стало для нас естественным логичным шагом», - сказал Михайлов. По его словам, РЖД и дальше будут присутствовать на этом рынке и «использовать его возможности для финансирования нашей «зеленой» деятельности».