Вход/Регистрация Подписка

Саудовская Аравия толкает нефть вверх

Москва, 07.07.2020
#Рынок нефти
#Цены растут
#Нефть
#Саудовская Аравия
#Мир
#Экономика
  • Саудовская Аравия толкает нефть вверх

Amr Nabil/AP/TASS

Аравийский нефтяной гигант Aramco, контролирующий практически все нефтяные мощности королевства, объявил о повышении отпускных цен (OSP) на все сорта своей нефти с поставкой в августе для азиатских, европейских и американских покупателей.

На объявленную Эр-Риядом OSP обычно ориентируются в назначении своих цен остальные ближневосточные нефтедобывающие страны, включая Кувейт, Ирак и Иран. Цена, определяемая Aramco, почти всегда по пятым числам каждого месяца, обычно влияет на цену приблизительно 12 млн б/с ближневосточной нефти.

Причины повышения очевидны — спрос на «черное золото» после подписания нового соглашения ОПЕК+ начал постепенно восстанавливаться, чему сейчас способствует выход десятков стран из карантина. В июне главный импортер нефти — Китай, например, установил новый рекорд, покупая 11,93 млн б/с, что на 0,82 млн б/с больше майского рекорда и на 2,4 млн больше показателя за июнь 2019 года.

Aramco, как сообщает Reuters, подняла для Азии августовские цены на свой основной сорт нефти — Arab Light, базовый для определения цен и на другие сорта, на 1 доллар за баррель. Дисконт со средним показателем сорта Oman/Dubai уменьшился на 1,2 доллара за баррель.

Для покупателей из-за океана стоимость барреля Arab Light в августе повысится до премии в 1,65 доллара к индексу сернистой нефти марки ASCI, а для покупателей из Европы цена вырастет до дисконта в 0,7 доллара к баррелю нефти марки Brent.

Это повышение цен, кстати, уже третье подряд, может заставить торговцев нефтью начать активно продавать ее из хранилищ, что снизит затоваренность рынка и сохранит цены на высоком уровне.

Напомним, «качели» на нефтяном рынке начались в первых числах марта, после того, как участники соглашения ОПЕК+ не сумели договориться о продлении срока действия соглашения по снижению добычи «черного золота» и Эр-Рияд объявил о резком наращивании объемов извлечекаемой нефти. Это решение привело к обвалу цен на 30%. В мае было подписано новое соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти для снижения ее избытка на рынках. Первую часть сделки — сокращение добычи почти на 10 млн б/с в мае-июне — участники соглашения выполнили. Во второй половине текущего года снижение добычи уменьшится до 7,7 млн б/с. До окончания сроков нового соглашения ОПЕК+ в конце апреля 2022 года добыча нефти должна сократиться на 5,8 млн б/с.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Соединенные Штаты на пути к стратегической неуязвимости
    Вашингтон надеется гарантировать свое глобальное военное доминирование и обеспечить национальную безопасность практически от любых угроз
  2. Баланс ФРС сокращается рекордным темпами с 2009 года
    После трех месяцев беспрецедентного роста баланс Федеральной резервной системы «тает» рекордными с 2009 года темпами. Что это, изъятие долларов или отказ от стимулов, и какие последствия могут быть для рынков?
  3. Renault Kaptur как зеркало «турбо революции»
    Турбомоторы осваивают массовый сегмент авторынка: до России добрался обновлённая модель Renault Kaptur, которая выделяется турбированным двигателем, разработанной французской маркой совместно с германским концерном Daimler.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама