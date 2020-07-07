Саудовская Аравия толкает нефть вверх

Аравийский нефтяной гигант Aramco, контролирующий практически все нефтяные мощности королевства, объявил о повышении отпускных цен (OSP) на все сорта своей нефти с поставкой в августе для азиатских, европейских и американских покупателей.

На объявленную Эр-Риядом OSP обычно ориентируются в назначении своих цен остальные ближневосточные нефтедобывающие страны, включая Кувейт, Ирак и Иран. Цена, определяемая Aramco, почти всегда по пятым числам каждого месяца, обычно влияет на цену приблизительно 12 млн б/с ближневосточной нефти.

Причины повышения очевидны — спрос на «черное золото» после подписания нового соглашения ОПЕК+ начал постепенно восстанавливаться, чему сейчас способствует выход десятков стран из карантина. В июне главный импортер нефти — Китай, например, установил новый рекорд, покупая 11,93 млн б/с, что на 0,82 млн б/с больше майского рекорда и на 2,4 млн больше показателя за июнь 2019 года.

Aramco, как сообщает Reuters, подняла для Азии августовские цены на свой основной сорт нефти — Arab Light, базовый для определения цен и на другие сорта, на 1 доллар за баррель. Дисконт со средним показателем сорта Oman/Dubai уменьшился на 1,2 доллара за баррель.

Для покупателей из-за океана стоимость барреля Arab Light в августе повысится до премии в 1,65 доллара к индексу сернистой нефти марки ASCI, а для покупателей из Европы цена вырастет до дисконта в 0,7 доллара к баррелю нефти марки Brent.

Это повышение цен, кстати, уже третье подряд, может заставить торговцев нефтью начать активно продавать ее из хранилищ, что снизит затоваренность рынка и сохранит цены на высоком уровне.

Напомним, «качели» на нефтяном рынке начались в первых числах марта, после того, как участники соглашения ОПЕК+ не сумели договориться о продлении срока действия соглашения по снижению добычи «черного золота» и Эр-Рияд объявил о резком наращивании объемов извлечекаемой нефти. Это решение привело к обвалу цен на 30%. В мае было подписано новое соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти для снижения ее избытка на рынках. Первую часть сделки — сокращение добычи почти на 10 млн б/с в мае-июне — участники соглашения выполнили. Во второй половине текущего года снижение добычи уменьшится до 7,7 млн б/с. До окончания сроков нового соглашения ОПЕК+ в конце апреля 2022 года добыча нефти должна сократиться на 5,8 млн б/с.