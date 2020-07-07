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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Москва, 07.07.2020
  • Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Сбербанке объявили о снижении ставки по ипотеке. Согласно информации, которая содержится в пресс-релизе крупнейшей кредитной организации страны, ставки снижены на 0,5 п.п.

Таким образом, минимальная ставка на приобретение готового жилья в кредит составит 7,3% годовых. При этом поясняется, что такая ставка формируется с учётом специальных условий при покупке недвижимости с сервиса «ДомКлик» от Сбербанка и при регистрации сделки в электронном виде.

Тем самым, скидка за электронную регистрацию составляет 0,3%.

Напомним, Сбербанк резко, почти вдвое, увеличил размер максимально возможной суммы кредита по льготной ипотеке.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит в Москве, Подмосковье, СПб и Ленинградской области на сумму до 12 млн руб. (ранее она равнялась 8 млн руб.), а для жителей других регионов страны – до 6 млн руб. (ранее – 3 млн руб.)

При этом стандартная процентная ставка по программе льготной ипотеки составит 6,4% годовых. А при использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка автоматически будет снижена на 0,3 п.п. – до 6,1%. Данная акция действует до 1 февраля 2021 года.

Кроме того, Сбербанк предоставит скидку до 3,5 п.п. на ставку льготной ипотеки в первые 24 месяца по программе субсидирования с застройщиками. Тем самым, кредит может быть оформлен от 2,6% годовых.

Минимальный первоначальный взнос по кредиту оставит 15% от стоимости недвижимости, срок кредитования – до 20 лет.

Ранее российский Кабмин принял постановление об увеличении сумм ипотечного кредита под 6,5% годовых. После чего сразу несколько крупных банков страны, среди которых, например, ВТБ увеличили свои лимиты. При этом разницу между 6,5%, которые будут платить клиенты, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Льготная ставка распространяется на весь срок кредитования.

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