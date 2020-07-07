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«Спартак» объявил об увольнении гендиректора клуба

Москва, 07.07.2020

Совет директоров футбольного клуба «Спартак» принял решение об увольнении с поста гендиректора клуба Томаса Цорна.

Как подчёркивается в заявлении, опубликованном на официальном сайте «красно-белых», клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере. Кроме того, отмечается, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов на вакантное место.

«Решение о назначении будет принято в ближайшие дни», – говорится в заявлении клуба.

По некоторым данным новым генеральным директором московского «Спартака» может стать Александр Жирков, который работал в клубе до 2017 года. Многие болельщики «народной команды» связывают с его деятельностью последнее чемпионство «красно-белых».

Наша справка

Александр Цорн был утверждён на пост гендиректора «Спартака» в мае 2019 года. Главная задача, которая ставилась перед ним – «почистить» состав от дорогих игроков, взяв им на замену более мотивированных исполнителей.

Однако трансферная политика «Спартака» при Цорна стала провальной. Именно новый гендиректор приобрёл за 18 млн евро Гуса Тиля (мамый дорогой трансфер в истории клуба), который практически не появляется на поле. Также были куплены Крал (12 млн), Мирзов (4 млн), Ларссона (4 млн) и Понсе (3 млн). Из этих футболистов периодически «выстреливают» лишь последние двое.

Кроме того, был взят в аренду Андреас Шюррле, который так и не смог выйти на высокий уровень. При этом в «Спартаке» не появилось опорного полузащитника оборонительного плана. Но самое главное у «Спартака» нет ни игры, ни результата. За четыре тура до завершения сезона в РПЛ «красно-белые» набрали 32 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице.

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