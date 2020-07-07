В России 6,3 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено 6368 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Число летальных исходов за сутки составило 198.

«По данным на 7 июля в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6368, в том числе выявлено активно 1902 (29,9%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это самый низкий прирост в РФ больных коронавирусом, начиная с конца апреля. 1 июля было выявлено 6,5 тыс. новых случаев, в последующие дни июля прослеживался небольшой прирост в пределах 6,6 - 6,7 тыс.

В общей сложности в стране выявлено за все время эпидемии выявлено 694 230 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 10 494 человек. За все время вылечилось от инфекции 463 880 пациента, из которых 9 551 выписаны из российских больниц за последние 24 часа. В общей сложности число активных больных в стране продолжает снижаться – их в настоящий момент 219 856. Наибольшее количество новых диагнозов поставлено в Москве - 629 за сутки. Умерло 24 пациента и 2066 выписаны из больниц.

На первом месте антирейтинга по количеству заболевших находятся США, где число инфицированных приближается к трем миллионам - более 2,94 миллиона зараженных. На второй строчке по-прежнему Бразилия, где заразились инфекцией 1,6 миллиона человек. На третьей позиции Индия (697,4 тысячи), опередившая 6 июля Россию, которая закрепилась на четвертой строчке (687,9 тысячи). На пятом месте Перу (305,7 тысячи). В десятке рейтинга - Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран. Наибольшее число смертельных исходов в США - 130 284 человека. При этом самая высокая смертность в мире от COVID-19 отмечена в странах Европы наиболее пострадавших от эпидемии – более 10% от общего числа инфицированных.

Коронавирус. Ситуация в регионах

На втором месте по числу новых больных Ханты-Мансийский автономный округ (+283), на третьем месте Санкт-Петербург (+278). В пятерке Иркутская область (+254) и Свердловская область (+226). Далее следует Нижегородская область (+198) и ЯНАО (+189). На восьмую строчку переместилось Подмосковье – 177 новых больных. В Алтайском крае выявлен 171 больной, замыкает десятку Мурманская область (+158).