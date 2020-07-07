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Суд арестовал советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова на два месяца

Москва, 07.07.2020
  • Суд арестовал советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова на два месяца

ТАСС

Лефортовский суд Москвы 7 июля отправил на два месяца под арест советника генерального директора «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова, передает ТАСС. Ранее бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» был задержан по подозрению в госизмене.

Судья Сергей Рябцев, оглашая приговор, сообщил, что суд постановляет «удовлетворить ходатайство следствия, избрать Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 30 суток». Таким образом Сафронов останется под арестом до 6 сентября. Защита намерена обжаловать арест, сообщил адвокат обвиняемого Олег Елисеев.

Напомним, 7 июля утром ФСБ России задержала советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который по данным службы собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Было возбуждено дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

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